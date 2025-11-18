El Centro SD Al Azhar da vida a la cultura del archipiélago a través de la asamblea del ‘Libro Mágico’

Jacarta – escuela primaria islámica Al Azhar 1 Kebayoran Baru (Al Azhar Pusat) vuelve a celebrar su actividad anual Asamblea para estudiantes de 4to grado. Este año, el evento tuvo lugar en el Salón Buya Hamka de la Gran Mezquita de Al Azhar, Yakarta, el martes 18 de noviembre de 2025 y tuvo como tema «El libro mágico de la cultura indonesia».

La agenda está diseñada como un espacio de aprendizaje creativo para que los estudiantes puedan reconocer y mostrar la riqueza. cultura El archipiélago está más cerca y es más divertido.

En un salón lleno de cientos de padres, los estudiantes realizaron diversas presentaciones artísticas como operetas, danzas regionales, vestimentas tradicionales y símbolos culturales tradicionales. La presencia de los padres es una parte importante de este evento porque pueden presenciar de primera mano el proceso de formación del carácter que los niños obtienen a través de la preparación y la actuación en el escenario.

El director de la escuela primaria islámica Al Azhar 1 Kebayoran Baru, Nardiyanto, enfatizó que esta actividad no era sólo un lugar para mostrar talento, sino un medio de educación del carácter muy profunda. «El montaje no es sólo una representación artística, sino un proceso de aprendizaje profundo del carácter», dijo en un comunicado de prensa el martes 18 de noviembre de 2025.

«Los niños aprenden a atreverse a aparecer, a trabajar juntos y a amar la cultura de su nación. La creatividad que muestran es el resultado de un proceso muy positivo», continuó.

Continuó que el tema «El libro mágico de la cultura indonesia» fue elegido para que los estudiantes pudieran comprender la diversidad cultural del archipiélago a través de un enfoque imaginativo y divertido.

“Con el concepto de un libro mágico que abre puertas a diversas regiones, se invita a los estudiantes a explorar a través de historias, vestimentas tradicionales, danzas tradicionales, cantos regionales, símbolos culturales y valores nobles heredados”, explicó.

El coordinador del evento, Pradhika Asri, dijo que los preparativos se llevaron a cabo gracias a una estrecha colaboración entre los profesores y Jam’iyyah Clase 4. Destacó la importancia de los beneficios que obtienen los estudiantes más allá del aspecto de las artes escénicas.

«Las actividades asamblearias también son un medio para desarrollar la confianza en uno mismo, practicar la oratoria, fortalecer la inteligencia socioemocional, y los padres pueden presenciar de primera mano el coraje y el aprendizaje del carácter adquiridos en la escuela», explicó.

El agradecimiento también provino de los padres y del presidente de la Región Especial de Yakarta de la Comisión de Radiodifusión de Indonesia (KPI), Rizky Wahyuni. Considera que este tipo de actividades de orientación cultural son cada vez más relevantes en la era digital llena de contenidos extranjeros.