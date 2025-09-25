





Presidente de la Conferencia Nacional Farooq Abdullah El jueves dijo que el centro debería mantener conversaciones con la gente de Ladakh para abordar sus aspiraciones, y advirtió que si se deja un vacío en el estado fronterizo, alguien más intentará llenarlo.

Un día después de que Leh fue testigo de la violencia sobre las demandas del estado, Abdullah enfatizó que Ladakh es un área sensible.

«Quiero decirle al gobierno que (Ladakh) es un estado fronterizo. China está al acecho, han ocupado tierras. Es hora de resolverlo rápidamente. El gobierno debería mantener conversaciones y resolverlo», dijo Abdullah a los periodistas.

Se le preguntó sobre el gobierno que culpa al activista climático Lo siento Por la violencia, el ex primer ministro dijo que el activista de la paz no era responsable de ello.

«Él (Wangchuk) nunca ha abandonado el camino gandhiano. Los jóvenes lo han dejado de lado hoy. No es responsable de ello. Cuando (BJP) perdieron las elecciones, impusieron la ley de seguridad y ponen a las personas en las cárceles. Ahora están usando CBI. Más usan la fuerza para suprimir, cuanto más grande sea el Danger. Quiero decirle al gobierno de la India no usar la fuerza de la India y sosteniendo el diálogo», agregó. Agregó.

Cuatro personas murieron y al menos 80 heridas en los enfrentamientos de un día el miércoles durante un cierre llamado por el cuerpo de Leh Apex (laboratorio), que respalda una estadidad exigente de agitación para Ladakh.

Cuando se le preguntó si había fuerzas externas que despertaban problemas a Ladakh, el ex primer ministro despedido la sugerencia.

«No hay mano externa. Es la voz de la gente», agregó.

Abdullah dijo durante los últimos cinco años que la gente de Ladakh protestaba silenciosamente por el sexto horario y el estado.

«Su líder caminó de Leh a Delhi para presionar por las demandas. Adoptó la manera gandhiana, no la agitación. Pero los jóvenes sintieron que las promesas eran huecas. El resultado fue que no podían soportarlo más», agregó.

Abdullah dijo que el centro debería aprender una lección de la situación de Ladakh y cumplir con sus promesas con respecto a Jammu y Cachemira.

«Se prometió la estadidad a Jammu y Cachemira, pero ¿dónde está? Deberían aprender una lección. ¿Dónde están las promesas que hiciste con nosotros? ¿Dónde están los trabajos? Las personas del exterior están siendo impuestas», dijo.

Cuando se le preguntó si su partido apoyaba la violenta agitación en Ladakh, dijo que la Conferencia Nacional nunca ha dejado la forma de Gandhian.

«Dimos sacrificios pero nunca llevamos a la violencia. Sin embargo, lo que hacen los jóvenes en el futuro, no puedo decir eso con seguridad», dijo.

Respondiendo a una pregunta sobre BJP culpando al Congreso por la violencia de Ladakh, Abdullah dijo que era un intento de desviar la responsabilidad.

«BJP ha estado dictaminando desde 2019. ¿De dónde vino el Congreso? Ellos (BJP) siempre intentan desviar. El Congreso no puede reunir a 10 personas», dijo.

Abdullah sostuvo el Gobierno central Líderes responsables de la situación en Ladakh.

«Sosten las conversaciones, no hable sobre mantener conversaciones … Los líderes en Delhi son responsables de lo que está sucediendo. Los mantuvieron ocupados con conversaciones sin nada sustancial. Ellos (los jóvenes) se sienten decepcionados. El gobierno debería moverse ahora más rápido y resolver el problema», dijo.

Abdullah dijo que si se deja un vacío en la región de Ladakh, alguien más intentará llenarlo.

«Alguien llenará el vacío. Es un área muy sensible. Ellos (China) están ansiando a Ladakh. El primer ministro (Narendra Modi) había ido a China. ¿Por qué fue allí? Para mejorar las relaciones», dijo.

Abdullah dijo que Estados Unidos ahora estaba culpando a India por la guerra rusa en Ucrania.

«Estados Unidos viene después de nosotros por comprar petróleo ruso. El presidente Trump nos acusó de apoyar la guerra contra Ucrania, pero la verdad es que no lo hemos apoyado», dijo.

Reaccionando a la afirmación del gobierno de que ninguna tierra ha sido ocupada por China en Ladakh, Abdullah dijo que todo el mundo sabe cuánta tierra han tomado.

«Ni siquiera podemos patrullar nuestra tierra. ¿Cuánto tiempo viviremos en un mundo de mentiras?» Él cargó.

