El centro de Knicks, Mitchell Robinson, aborda una situación de contrato turbia

El New York Knicks han asegurado extensiones para sus jugadores principales en los últimos dos veranos, encerrados Jalen Brunson (cuatro años, $ 156.5 millones), OG Anunoby (cinco años, $ 212.5 millones), y Mikal Bridges (cuatro años, $ 150 millones). Una excepción notable es el centro Mitchell RobinsonEl jugador más antiguo en la lista, que ingresará a la última temporada de su acuerdo de cuatro años y $ 60 millones firmado en 2022.

Al igual que los puentes, Robinson también era elegible para firmar una extensión de cuatro años. Sin embargo, la fecha límite de extensión del 20 de junio, reportada por Bobby Marks de ESPNha pasado sin un nuevo contrato, posicionando a Robinson para convertirse en un agente libre sin restricciones después de la próxima temporada.

Robinson se centró en el equipo, defiende el futuro a los agentes

A pesar de la incertidumbre que rodea su futuro en Nueva York, el jugador de 27 años prometió dar todo para ayudar a los Knicks a perseguir su primer título de la NBA en más de 50 años.

«Voy a venir aquí y jugar duro todavía independientemente, ya sea mi último [year] O mi primera [year]Solo ven aquí y juega duro » Robinson dijo Jueves, el día 2 del campamento de entrenamiento. «Pero al mismo tiempo, dejaré que mi agente maneje esa parte. Solo voy a jugar baloncesto».

Robinson está representado por Thad Foucher y Joe Smith de Wasserman, su sexto set de agentes desde que fue reclutado 36º en general en 2018. Foucher y Smith negociaron el acuerdo actual de Robinson, que comenzó en $ 17 millones y desciende a un salario de $ 12.9 millones expirado esta temporada.

Adaptando al sistema de tempo de Mike Brown

La estabilidad de la carrera de Robinson ha cambiado una vez más después del cambio de entrenador de los Knicks, con Mike Brown reemplazando a Tom Thibodeau para reinventar la ofensiva. El sistema de Thibodeau, que a veces se puso estancado, contribuyó a la pérdida de Nueva York en las finales de la Conferencia Este contra las más bajas. Pacers de Indiana.

Robinson, sin embargo, expresó emoción por el enfoque de tempo ascendente de Brown y el mayor acondicionamiento que exigirá.

«Estamos subiendo y bajando por la cancha, poniendo muchas cosas nuevas que nunca antes había visto, por lo que es un proceso», dijo, reflexionando sobre su preparación de verano.

La incertidumbre de la rotación se suma a la atención

El papel de Robinson en la rotación de Brown es otra historia clave esta temporada baja. Salió del banco el año pasado después de la recuperación de la cirugía de tobillo, con Ciudades de Karl-Anthony comenzando en el centro.

A pesar de una temporada plagada de lesiones, Robinson promedió 5.1 puntos, 5.9 rebotes y 1.1 bloqueos en 17 juegos de temporada regular. Se mantuvo saludable en los playoffs, apareciendo en los 18 juegos cuando los Knicks llegaron a las Finales Este, contribuyendo con 4.7 puntos y 7.8 rebotes por competencia, particularmente teniendo un impacto contra los Boston Celtics en la segunda ronda.

Thibodeau había reinsertado a Robinson en la alineación inicial después de perder los dos primeros juegos de las finales de la conferencia, reemplazando Josh Hart.

Aceptando cualquier papel

Robinson permanece inmutado por la incertidumbre que rodea su contrato o su estado inicial.

«Nah. No me importa en absoluto», dijo a los periodistas. «Comencé antes, salí de la banca antes. Lo hice muy bien en ambos. Entonces es lo que sea».

Hart se hizo eco de un sentimiento similar, diciendo Él cree que es un titular en la liga pero respetará la decisión de Brown. El nuevo entrenador tiene aún para comprometerse A una alineación inicial, planea finalizar los roles después del campamento de entrenamiento.

A medida que Robinson ingresa al último año de su contrato bajo su tercer entrenador de Knicks, su futuro en Nueva York dependerá de cómo actúa en la cancha y mantiene su salud. Su capacidad para adaptarse al sistema de tempo de Brown y asegurar un papel destacado podría ser decisivo tanto para su carrera como para las aspiraciones de campeonato del equipo.