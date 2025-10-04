El centro de datos se construirá en el espacio en 2045

Yakarta, Viva – Fundador Amazonas Jeff Bezos predecir que centro de datos (centro de datos) La escala de gigawatt se construirá en espacio exterior En los próximos 10 a 20 años.

Leer también: Nivel de nivel de transformación digital de Indonesia



Esto se debe a que la energía solar disponible continuamente hace que el centro de datos que se encuentra en el espacio superará al centro de datos basado en la Tierra.

Luego comparó el aumento de la inteligencia artificial (IA) hoy, con una explosión de Internet a principios de la década de 2000, e instó al optimismo a pesar del riesgo de burbujas especulativas.

Leer también: Tenga cuidado con la crisis energética debido al aumento de la IA



El concepto de orbital del centro de datos ha recibido atención entre los gigantes tecnológicos porque aquellos que están en la Tierra han aumentado la electricidad y la demanda de agua para enfriar el servidor.

«El centro de datos estará mejor construido en el espacio, porque tenemos energía solar permanente, 24/7. No hay nubes, ni lluvia, ni clima», dijo Jeff Bezos, como se cita en el sitio Canal News AsiaSábado 4 de octubre de 2025.

Leer también: Amazon es un despido masivo debido a la IA, cientos de empleados son víctimas



También dijo que la transición a la infraestructura espacial es parte de una tendencia más amplia para utilizar el espacio para mejorar la vida en la Tierra.

«Esto ha sucedido con los satélites de clima y comunicación. El siguiente paso es el centro de datos, luego otros tipos de fabricación», explicó.

Hacer centros de datos en el espacio tiene sus propios desafíos, incluida la dificultad de mantenimiento e implementación de mejoras, costos de lanzamiento de cohetes y el riesgo de lanzamiento que puede fallar.

Según Jeff Bezos, las ondas de IA tienen las mismas características que la era de las puntos-com, cuando una emoción masiva es seguida por la destrucción.

«Debemos ser muy optimistas de que los impactos positivos y negativos de la IA en la sociedad, como sentimos con Internet hace 25 años, es real y continuará existiendo», dijo.

Por esta razón, continuó, es importante separar las posibles burbujas y las consecuencias que pueden ocurrir o no, de la realidad real, dijo Jeff Bezos, al tiempo que agrega que se espera que los beneficios de la IA estén muy extendidos y llegarán a todas partes.

La alta demanda de centros de datos de inteligencia artificial (Centro de datos de IA) requiere un suministro de energía muy grande, ya que debe estar respaldado por el suministro de centrales eléctricas y agua para el sistema de enfriamiento.