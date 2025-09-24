El Centro de comando XLSMART también se fusionó

Yakarta, Viva – Postmerger, PT Xlsmart Telecom Sejahtera TBK continúa consolidándose enfocándose en mantener y mejorar la experiencia del cliente.

Leer también: Telkomsel, Indosat y Xlsmart United, ‘no más’ fraude



Este esfuerzo también se dirige para garantizar una efectividad operativa óptima de la red en el medio del proceso de integración.

Uno de los pasos estratégicos realizados es integrar el centro operativo y el monitoreo de los servicios integrados (Centro de operación de experiencia y servicio del cliente – CE y SOC) en el mismo lugar, a saber, en el edificio de la ciudad de XLSMart Bumi Serpong Damai (BSD), South Tangerang.

Leer también: Smartfren es cada vez más guber después de la agergera



Este CE & Soc es una fusión de dos Centro de Operación de Red (NOC) que anteriormente era propiedad de XL Axiata en XL Axiata Tower, Kuningan, South Yakarta y Smartfren en BSD – South Tangerang.

Director y director de integración XLSMART, Sanjay Vaghasia, admitió que desde el comienzo de las fusiones, la principal prioridad era mantener la estabilidad de la red en medio de actividades de integración que eran intensivas, por lo que la comodidad del cliente se mantuvo y las operaciones de red también fueron sin problemas.

Leer también: Xlsmart muestra la señal de mooke en el medio de la inundación de Bali



«Con la actualización e integración de dos NOC en dos lugares diferentes en uno de estos lugares, lo que nos facilita monitorear y garantizar que la red sea excelente, para que los clientes no sientan el impacto negativo del proceso de transición», dijo en Yakarta, el miércoles 24 de septiembre de 2025.

El centro operativo y el monitoreo de la calidad del servicio integrado (CE y SOC) han comenzado a integrarse desde julio de 2025, que marca hitos importantes en la fase postbermérica, donde XLSMART prioriza la estabilidad y la efectividad de la red y la eficiencia operativa.

Con un diseño más moderno e integrado, CE & SOC monitorea todos los servicios, incluidos servicios móviles de Internet, llamadas de voz, SMS, servicios de valor agregado, IoT, servicios corporativos, Internet de cable, aplicaciones de servicios independientes (MYXL, AxisNet, MySF), a aplicaciones OTT, para garantizar la calidad de todos los clientes.

Este nuevo centro operativo consolida todas las funciones de monitoreo de red en una ubicación. El segundo proceso de integración de NOC se completó previamente con éxito dentro de los tres meses, y se convirtió en una de las integraciones más rápidas después de la agergera en la industria de las telecomunicaciones en Indonesia.

Además de tener un sistema de monitoreo sofisticado para varios proveedores, CE & SOC está equipado con una instalación de sala de guerra moderna que permite la coordinación de manera rápida y efectiva entre el equipo funcional para que pueda proporcionar el mejor servicio con una respuesta muy rápida durante los trastornos de la red.

Además, CE & SOC también tiene un sistema especial en forma de sistema de monitoreo inteligente unificado para integrar el sistema y herramientas de múltiples proveedores para monitorear la experiencia del cliente y adoptar una tecnología de inteligencia artificial significativa que incluye herramientas analíticas en tiempo real para garantizar la mejor experiencia del cliente.

El sistema de red inteligente unificado con IA se utiliza principalmente para manejar las interrupciones y mejorar la calidad de la red en tiempo real, con características como la demarcación automática, la curación automotriz, la recuperación automática y el equilibrio automático.

«Esta tecnología permite resolver problemas de red automáticamente y más rápido, especialmente en el manejo de incidentes a gran escala», explicó Sanjay.

Con una red cada vez más extendida y una base de clientes de 82.6 millones de distribuidos en varias regiones en Indonesia, se necesita un centro de comando integrado para realizar el monitoreo y la gestión de la red.

A través de la integración en CE y SOC, las operaciones de monitoreo se vuelven mucho más eficientes y fáciles de hacer. La ubicación de BSD fue elegida como CE & SOC porque se considera estratégica, tiene una infraestructura equivalente de Centro de datos crucial para monitorear la estabilidad y el fácil acceso.