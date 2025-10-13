El Centro de Ayuda de Gaza dio a conocer a Israel después de que se produjera un alto el fuego

GazaVIVA – Militar Israel descarga de los centros distribución alivio humanidad en la Franja de Gaza tras un alto el fuego entre Israel y los grupos de resistencia HamásSegún varias fuentes palestinas, domingo 12 de octubre de 2025.

Las fuentes, que pidieron no ser identificadas, dijeron que la medida tenía como objetivo instalaciones pertenecientes a la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF). La organización estadounidense se formó en mayo de 2025 con financiación del gobierno estadounidense y opera bajo la supervisión del ejército israelí.

El GHF se creó como una alternativa a la UNRWA y otras instituciones internacionales, en medio de acusaciones israelíes de que Hamás estaba haciendo un mal uso de la ayuda con fines militares. Los cuatro centros principales del GHF, que se encuentran en el centro y sur de Gaza, están fuertemente custodiados por soldados israelíes.

La instalación provocó la ira entre los palestinos, que consideraban que el lugar era inseguro. La oficina de medios de Hamás informó que más de 2.500 personas murieron y 18.000 resultaron heridas en incidentes multitudinarios y tiroteos desde que el GHF entró en funcionamiento. Esta cifra no ha sido verificada de forma independiente.

Las fuentes agregaron que la demolición se llevó a cabo durante la noche sin previo aviso, incluso en un lugar cerca del puesto de control de Netzarim controlado por Israel.

El ejército y el gobierno israelíes no han respondido al informe. Sin embargo, la Radio Militar de Israel dijo que «el proyecto del centro de distribución estadounidense ha finalizado sin un anuncio oficial».

La medida se produce mientras los mediadores internacionales buscan restablecer los flujos de ayuda a Gaza después de dos años de guerra que dejó a sus 2,3 millones de residentes dependientes de la ayuda humanitaria.

El alto el fuego entre Israel y Hamás entró en vigor el viernes 10 de octubre de 2025, después de tres días de negociaciones en Sharm el-Sheikh, Egipto, mediadas por Egipto, Qatar, Turkiye y Estados Unidos. (Hormiga)