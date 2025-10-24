El Centro comienza el proceso de nombramiento del CJI mientras el juez BR Gavai se acerca a su jubilación







El gobierno de la Unión, a través del Ministerio de Derecho y Justicia, ha iniciado el proceso formal para nombrar al próximo Presidente del Tribunal Supremo de la India (CJI), y el juez en ejercicio BR Gavai se jubilará el 23 de noviembre.

Según el procedimiento, el Ministerio de Justicia envió una comunicación al presidente del Tribunal Supremo, Gavai, solicitándole que recomiende el nombre de su sucesor.

El nombramiento del CJI se guía por el Memorando de Procedimiento (MoP), un documento que describe el proceso para el nombramiento, traslado y elevación de jueces a la Corte Suprema y los Tribunales Superiores. Bajo el MoP, el juez de mayor rango del Corte Supremaconsiderado apto para ocupar el cargo, se recomienda su nombramiento como próximo Presidente del Tribunal Supremo.

Tradicionalmente, el CJI saliente recibe la solicitud de recomendación aproximadamente un mes antes de dejar el cargo al cumplir 65 años.

Después de esta convención, se espera que el juez Surya Kant, actualmente el juez de mayor rango después del juez Gavai, sea nombrado próximo presidente del Tribunal Supremo de la India. Tras su nombramiento, asumirá el cargo el 24 de noviembre y está previsto que cumpla un mandato de casi 15 meses, hasta el 9 de febrero de 2027.

Nacido el 10 de febrero de 1962, Justicia Surya Kant Actualmente es juez superior de la Corte Suprema de la India y, si es nombrado, será el 53º Presidente del Tribunal Supremo de la India. Antes de su ascenso al tribunal superior, ejerció como abogado principal y se desempeñó como abogado general de Haryana.

El juez Kant también ocupa varios cargos importantes: se desempeña como visitante de la Universidad Nacional de Estudios e Investigación en Derecho, Ranchi, y es el presidente ejecutivo ex officio de la Autoridad Nacional de Servicios Legales (NALSA).

