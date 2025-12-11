El centro comercial AEON Tanjung Barat sigue vacío después del incendio, la policía confirma que no hay víctimas

Jacarta – La policía confirmó que no hubo heridos y mucho menos víctimas mortales. fuego eso pasó en la zona Centro comercial AEON Cabo Occidental, JagakarsaSur de Yakarta.

Así lo reveló el jefe de policía de Jagakarsa, el comisionado de policía Nurma Dewi. «Nada para las víctimas», dijo a los periodistas el jueves 11 de diciembre de 2025.

El exjefe de la Sección de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana del Sur de Yakarta añadió, por ejemplo razón Por el momento se desconoce el incendio. Aún se están descubriendo los orígenes de lo que provocó que el gallo rojo se enfureciera allí.

«Aún se está buscando la causa», afirmó.

Nurma añadió que el centro comercial todavía estaba vacío por el momento. Allí aún no hay actividades habituales.

«Desocupado temporalmente», dijo de nuevo.

Anteriormente se informó que se produjo un incendio en el área de AEON Mall Tanjung Barat, Jagakarsa, sur de Yakarta, el jueves 11 de diciembre de 2025 por la tarde.

El gallo rojo hizo estragos en uno de los restaurantes Zenbu en el segundo piso del centro comercial. Afortunadamente, el incendio fue manejado rápidamente por agentes del Subdepartamento de Rescate y Manejo de Incendios del Sur de Yakarta (Gulkarmat).

Los bomberos informaron por primera vez del incendio a las 13.43 WIB. Después de recibir el informe, la unidad de extinción de incendios del puesto de Pasar Minggu se desplegó inmediatamente al lugar con el refuerzo de cuatro unidades de media presión. Los agentes llegaron al lugar a las 13.53 horas e inmediatamente llevaron a cabo operaciones de extinción.

«El objeto que se incendió fue el restaurante del segundo piso», según se cita en el informe del Centro de Mando de Bomberos del jueves 11 de diciembre de 2025.