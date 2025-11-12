El centro aprueba la compra de 1.000 autobuses eléctricos para Pune







El Centro aprobó la compra de 1.000 autobuses eléctricos para Pune en el marco del plan PM E-DRIVE, dando un importante impulso a la red de transporte público de la ciudad, dijo el ministro de la Unión, Murlidhar Mohol, informó la agencia de noticias PTI.

Se espera que la introducción de los nuevos autobuses eléctricos refuerce la flota de Pune Mahanagar Parivahan Mahamandal Ltd (PMPML), alivie la congestión y ayude a frenar la contaminación vehicular, dijo el martes el parlamentario del BJP de Pune en un comunicado, informó PTI.

El programa PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM E-DRIVE) hace hincapié en ofrecer opciones de transporte público asequibles y respetuosas con el medio ambiente para las masas.

Mohol dijo que el Ministro de Industrias Pesadas de la Unión, HD Kumaraswamy, otorgó la aprobación final a la propuesta presentada por PMPML, que opera servicios de autobús en la ciudad, Pimpri Chinchwad y áreas adyacentes bajo la Autoridad de Desarrollo de la Región Metropolitana de Pune, informó PTI.

PMPML opera actualmente alrededor de 2.000 autobuses, de los cuales casi 750 son propiedad de la empresa y el resto son operados a través de contratistas. Con la ciudad en rápida expansión, la empresa requiere una flota de al menos 3.000 autobuses para satisfacer la demanda de los viajeros, según los funcionarios.

Mohol dijo que había estado haciendo un seguimiento con los gobiernos estatal y central para agregar nuevos autobuses. Las reuniones con Kumaraswamy y el viceministro principal de Maharashtra, Devendra Fadnavis, desempeñaron un papel clave para asegurar la aprobación, dijo, informó PTI.

«Para garantizar la preparación financiera, pedí al Ministro Principal Fadnavis que enviara la comunicación necesaria al Banco de la Reserva de la India. Posteriormente, PMPML envió la propuesta al Ministerio de Industrias Pesadas de la Unión. Me reuní con el Ministro Kumaraswamy en Nueva Delhi hace aproximadamente quince días, después de lo cual se aceleró la aprobación», dijo, informó PTI.

Mohol dijo que fortalecer la infraestructura de transporte público de la ciudad sigue siendo una prioridad, y señaló que el Metro de Pune recorre una red de 32 kilómetros y que las obras en la línea Shivajinagar-Hinjawadi están avanzando, y también se aprobaron otras extensiones.

«Junto con la expansión del Metro, mi objetivo ha sido mejorar la capacidad de PMPML. Con esta decisión ahora en vigor, trabajaré para garantizar la pronta incorporación de los autobuses», dijo el Ministro de Estado de Aviación Civil y Cooperación, informó PTI.

Mohol agradeció al Primer Ministro Narendra Modi, Kumaraswamy y Fadnavis por apoyar la propuesta, y agregó que el gobierno de la Unión ha enfatizado constantemente el desarrollo urbano integrado y sostenible.

(Con aportes de PTI)





