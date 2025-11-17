El centro aprueba el uso de inmunoanticonceptivos en cinco hembras de leopardo en Maharashtra







El Ministerio El Ministerio de Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático (MoEF&CC) ha dado su aprobación final para utilizar terapia inmunoanticonceptiva para el control de la población de cinco leopardos hembras en Junnar taluka del distrito de Pune, un área que frecuentemente aparece en las noticias por el aumento del conflicto entre humanos y leopardos.

Al confirmar el hecho, un alto funcionario del Departamento Forestal de Maharashtra dijo: «El MoEF&CC ha autorizado el uso de inmunoanticonceptivos en cinco hembras de leopardo en Junnar Taluka».

La inmunocontracepción es un método de manejo de vida silvestre no invasivo que se utiliza a nivel mundial. Funciona estimulando una respuesta inmune que previene la reproducción sin alterar el comportamiento natural ni causar daños a largo plazo.

El 18 de julio de 2024, el principal conservador jefe de bosques (PCCF), vida silvestre, Maharastraescribió una carta al director general adicional (vida silvestre) del ministerio de medio ambiente. El entonces DCF de Junnar también había enviado una propuesta al PCCF sobre el control de la población de leopardos mediante medidas selectivas de control de la natalidad.

La propuesta destacó el estudio realizado por el Instituto de Vida Silvestre de la India (WII) en colaboración con el Departamento Forestal de Maharashtra en el marco del proyecto titulado «Comprensión de la dinámica de la población, el uso del espacio, el movimiento y la dieta de los leopardos en Junnar Taluka, Maharashtra, para la mitigación de conflictos con los leopardos humanos».

El informe del DCF identificó los puntos críticos donde el conflicto entre humanos y leopardos es alto. Afirma que los proyectos de riego de las últimas dos décadas han llevado a la expansión de las áreas de cultivo de caña de azúcar.

“Caña de azúcar Los cultivos representan un hábitat seguro para esconderse y reproducirse, y la frecuente actividad ganadera en los alrededores proporciona una buena depredación del ganado para los leopardos. La disponibilidad de caña de azúcar y presas domésticas está ayudando a que la población de leopardos prospere en este paisaje”, afirmó el PCCF.

El informe del DCF destacó las técnicas anticonceptivas, como los métodos mecánicos, los disruptores endocrinos, los inmunocontraceptivos y los quirúrgicos.

«Teniendo en cuenta la practicidad de uso, las complicaciones y los efectos que estas técnicas tienen en la vida de los animales, someter a los machos a una vasectomía laparoscópica y a las hembras a una tubectomía laparoscópica sería la opción más factible para la implementación práctica del control de la natalidad de la población de leopardos en este paisaje», decía la carta.

Se dice que la terapia inmunocontraceptiva podría ayudar a disminuir la tasa de aumento de la población de leopardos.

funcionarios forestales dijo a mid-day.com que toda la operación se llevará a cabo bajo la supervisión de expertos y la guía de WII.

«La terapia se ha utilizado con éxito en varias especies silvestres de todo el mundo. Sin embargo, cada población y especie es única a su manera. Sería interesante estudiar los resultados en el paisaje de Junnar», afirmó el Dr. Shailesh Pethe.





