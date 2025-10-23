El centenario de Johnny Carson está marcado por la exposición del museo ‘Tonight Show’

Si Johnny Carson Si estuviera vivo hoy, tendría 100 años, y casi se le puede oír pronunciando un monólogo astuto y perfectamente sincronizado al respecto. (“Soy tan viejo que mis tarjetas tienen manchas hepáticas”). Para celebrar el centenario del Rey del Late Night, como se le conoce, el Museo de Comunicaciones por Radiodifusión está desplegando la alfombra roja y reabriendo sus puertas con dos exhibiciones: “El centenario de Johnny Carson” y “La evolución de la televisión nocturna”.

Las exhibiciones debutarán en la ubicación temporal del museo en 440 W. Randolph Street en Chicago, que se abrirá al público el 24 de octubre y permanecerá abierta hasta enero de 2027. Pero antes de que se enciendan oficialmente las luces, el museo organizará una vista previa para los medios y un evento benéfico el 23 de octubre, que habría sido el cumpleaños número 100 de Carson, si no hubiera muerto a los 79 años por insuficiencia respiratoria en 2005. La celebración apoyará la La misión educativa y de archivo de MBC.

«Estoy encantado de que el Museo de Comunicaciones por Radiodifusión de Chicago esté creando esta exposición para honrar el legado de Johnny y celebrar su destacado lugar en la historia de Estados Unidos», dijo Jeff Sotzing, presidente de Carson Entertainment Group. «Al celebrar lo que habría sido su cumpleaños número 100, es un momento perfecto para reflexionar sobre el impacto duradero que tuvo en la televisión, la comedia y la conversación cultural».

En el centro de la reapertura se encuentra “La Exposición del Centenario”, que abre el telón sobre el mundo de Carson. Presenta artefactos raros de la colección del museo, contenido de video exclusivo de Carson Entertainment Group y Shout! Factory y artículos especiales prestados por la Galería Johnny Carson del Museo Elkhorn Valley en Norfolk, Nebraska, como “de Carson”.Espectáculo de esta noche”Escritorio y tarjetas de referencia para monólogos.

Una réplica del set de ‘Tonight Show’ durante el Johnny Carson se encuentra entre las fotografías de la exhibición.

Lo más destacado de la exhibición incluye sesiones fotográficas donde los invitados pueden tomarse una foto de pie en una réplica de la entrada al escenario de “Tonight Show” y frente al telón original que adornaba el set, así como una maqueta del área de entrevistas de “The Tonight Show”, completa con escritorio, telón de fondo, sofá y todo.

Carson fue anfitrión del programa nocturno durante 30 años, de 1962 a 1992, y su retiro no solo se convirtió en un importante evento mediático, sino también en el año en que el programa finalmente ganó el Emmy a la Mejor Serie de Variedades, Música o Comedia después de 13 nominaciones.

La exhibición complementaria de MBC, “La evolución de la televisión nocturna”, rastrea cómo el espíritu pionero de Carson inspiró un desfile de presentadores que siguieron sus pasos, explorando las contribuciones de los presentadores desde Steve Allen y Jack Paar hasta David Letterman, Arsenio Hall, Joan Rivers, Jay Leno, Conan O’Brien, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert, mientras examinando cómo se adapta el formato al streaming, los podcasts y los medios digitales.

«Johnny Carson fue más que un anfitrión, fue una institución nacional cuyo humor y curiosidad unieron a los estadounidenses durante tres décadas», dijo David Plier, presidente y director ejecutivo del museo. «Esta exposición es una oportunidad única para celebrar una carrera que ayudó a dar forma a la cultura estadounidense».