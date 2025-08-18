El CEA de Tailandia para lanzar el segundo mercado de proyectos de contenido

TailandiaLa agencia de la economía creativa está duplicando su misión de transformar el país en una potencia creativa global con el lanzamiento de la segunda edición de su Mercado de proyectos de contenido.

El evento servirá como un mercado nacional donde los cineastas, guionistas y animadores tailandeses pueden lanzar directamente a las productores, inversores de contenido, distribuidores y plataformas de transmisión de Tailandia y en el extranjero. El mercado contará con sesiones de lanzamiento de proyectos, recepciones de coincidencia de negocios y redes B2B, junto con foros de la industria dirigidos por expertos tailandeses e internacionales. Las sesiones del foro estarán abiertas tanto a los profesionales de contenido como al público en general interesado en la industria de contenido y medios. Se espera que participen más de 70 empresas.

«CEA ve el mercado de proyectos de contenido como algo más que un evento: es un paso para construir un ecosistema integral y sostenible para los creadores de contenido tailandés», dijo Chakrit Pichyangkul, director ejecutivo de CEA. «Al conectar el talento con fondos y plataformas comerciales, estamos abriendo puertas para que los proyectos progresen a la producción al tiempo que elevan el estándar del contenido tailandés para competir en el escenario global».

El evento se alinea con la estrategia de poder blando más amplia de Tailandia, posicionando al país como un centro creativo creciente en el sudeste asiático. Pichyangkul enfatizó el potencial económico del contenido tailandés más allá del valor del entretenimiento.

«Las películas y series tailandesas tienen el poder de atraer turistas internacionales e impulsar la demanda de productos y servicios tailandeses presentados en contenido global», señaló. «Este evento no solo aumenta la visibilidad de los creadores de contenido en el escenario mundial, sino que también sirve como un impulsor estratégico para el desarrollo a largo plazo de la economía creativa de Tailandia».

Un total de 54 equipos creativos presentarán sus proyectos en el mercado. De estos, 34 equipos emergen del proyecto Content Content Lab 2025 de CEA, desarrollado bajo tres programas especializados: Mid-Carrine: Proyecto para creadores establecidos que desarrollan contenido para mercados internacionales; Mid-Carrine: Historia para guionistas que desarrollan scripts comercialmente viables; y a mitad de carrera: animación para creadores que preparan animaciones tailandesas para la producción.

Se seleccionaron 20 equipos de contenido profesional adicionales a través de un proceso de llamada abierta.

CEA opera como una agencia pública bajo la supervisión de la oficina del Primer Ministro de Tailandia, con la misión de impulsar el crecimiento equilibrado y sostenible de la economía creativa del país. La agencia se enfoca en desarrollar industrias creativas al tiempo que promueve la integración de la creatividad y la innovación en la producción para mejorar el valor de los bienes, los servicios y el capital cultural.

El mercado de proyectos de contenido se ejecuta del 10 al 12 de septiembre en el True Digital Park (este) de Bangkok.