El catálogo de Miles Davis adquirido por Reservoir Media

Embalse ha adquirido el Miles Davis Publicando el catálogo, así como los derechos sobre la música grabada y las oportunidades de nombre y semejanza del ícono del jazz tardío, anunció la compañía el martes temprano.

Antes de la Miles Davis Centennial En 2026, Reservoir se une a la finca, supervisado por su hija Cheryl Davis, su hijo Erin Davis, y su sobrino y colaborador musical Vincent Wilburn Jr., junto con el gerente general Darryl Porter y el abogado Jeff Biederman, para perseguir y colaborar sobre celebraciones que cometen el 100thniversario de Davis ‘NACIMIENTO. El Centennial contará con una variedad de eventos, programación especial, tributos y conciertos de alto perfil, colaboraciones de marketing y otras celebraciones seleccionadas por Reservoir, Miles Davis Estate y otros socios.

Las activaciones que se lanzarán el próximo año y más allá incluyen: un largometraje titulado «Miles & Juliette» relatando la historia de amor de Davis con Juliette Greco, desarrollada en asociación con River Road Entertainment y Jagged Films de Mick Jagger; Un espectáculo sinfónico internacional en vivo, que combina el sonido icónico de Davis con orquestaciones originales y imágenes apreciadas, dando al público la oportunidad de experimentar su legado duradero de una manera nueva; y una gira internacional MEB (anteriormente Band de Miles Electric) que incluye la celebración del Centenario de Miles Davis con cuatro noches de programación especial en SFJazz en marzo.

En los últimos años, Reservoir ha adquirido derechos a catálogos como el gran gran Sonny Rollins y Tommy Boy Records, que incluye los grandes de rap de la alma entre muchos otros lanzamientos tempranos de hip-hop. Su lista incluye la publicación para artistas como Joni Mitchell, Snoop Dogg y KD Lang.

Erin Davis comentó: «Estamos muy contentos de comenzar este nuevo capítulo de Legacy de Miles: esperamos trabajar con Golnar, David y todo el equipo en Reservoir».

Vince Willburn Jr. agregó: «Con el embalse, hay un respeto real por Miles: su música, su estilo y su impacto cultural. Eso significa mucho para nosotros. Esta asociación nos da la oportunidad de elevar su legado de nuevas maneras y garantizar que su influencia continúe inspirando».

El fundador y director ejecutivo de los embalses, Golnar Khosrowshahi, también dijo: «Miles Davis es uno de los músicos más influyentes de todos los tiempos, y es un honor increíble que su catálogo haya encontrado un hogar en el embalse. Estamos profundamente agradecidos por toda la Estate de Miles Davis – Erin, Erin, Vince, Darryl y Jeff, por enfrentarnos con esta responsabilidad con esta responsabilidad». » Agregó: «Este momento también es un reconocimiento del compromiso probado y la capacidad de los embalses para preservar los legados y el descubrimiento reavivado de artistas legendarios en plataformas modernas, como la transmisión y las redes sociales. A medida que avanzamos en su año centenario, esperamos mostrar millas ‘brillo a las nuevas audiencias, asegurando que su música continúe siendo escuchada y celebrada en el mundo».

El vicepresidente de embalses de A&R y el marketing, David Hoffman, también comentó: «Con un compromiso implacable con la innovación y la exploración, Miles Davis ha servido como un plan para los músicos y creativos de todo tipo durante décadas. Su música es elemental para mí, y es un sueño hecho realidad para trabajar con su patrimonio para compartir esa pasión con la pasión con el equipo de la reserva. ÚNICO AR ARTISTA DE LA LIFETIMOS «.