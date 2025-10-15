El caso viral del director de una escuela que abofeteó a un estudiante por fumar termina pacíficamente

Lebak, VIVA – Incidente de bofetada alumno con director de escuela que había desatado una amplia controversia en la sociedad, finalmente se resolvió pacíficamente. Caso es conocido viral en las redes sociales y se convirtió en un tema de conversación entre los internautas.

Lea también: ESTUDIANTES DE SMAN 1 Cimarga Lebak comienzan a ir a la escuela después de una huelga de estudios porque el director abofeteó a un estudiante por fumar



Esta paz se produjo después de que el gobernador de Banten, Andra Soni, reuniera en su oficina al director de SMAN 1 Cimarga, Dini Fitria, con la estudiante en cuestión, Indra, el miércoles 15 de octubre de 2025. En un ambiente lleno de emoción, ambas partes expresaron su pesar y se disculparon mutuamente.

Indra admitió sinceramente su error, mientras que Dini también se disculpó por sus acciones y palabras.

Lea también: La figura de Dini Fitria, directora del SMAN 1 Cimarga, queda discapacitada por abofetear a un estudiante fumador



«Soy disculparse por mis errores» dijo un estudiante llamado Indra, citado por VIVA de Instagram @fakt.indo Miércoles 15 de octubre de 2025.

«Lo siento, madre, y también me disculpo por tus palabras. Ojalá en mi corazón Indra pueda ser sincera». respondió el director, Dini Fitria.

Lea también: 57 estudiantes de SMPN 1 Cisarua, West Bandung, envenenados después de comer MBG



El gobernador Andra Soni acogió con satisfacción las medidas pacíficas adoptadas por ambas partes y deseó que este incidente se convierta en una lección para todos nosotros. Apreció el coraje de los dos para perdonarse mutuamente en medio de la atención pública.

Este caso se convirtió anteriormente en un tema candente de conversación en las redes sociales después de que el video del incidente de la bofetada se difundiera ampliamente. El público está dividido entre quienes condenan las acciones. violencia en las escuelas y que apoya la firmeza de los profesores a la hora de imponer la disciplina.

A raíz del caso viral, Dini Fitria fue suspendida temporalmente de su cargo como directora de la escuela. Sin embargo, con el logro de la paz, la situación en SMAN 1 Cimarga ahora es gradualmente propicia.

El gobierno provincial de Banten tomó medidas rápidas al desactivar temporalmente a Dini de su puesto como director de la escuela antes de que finalizara el proceso de investigación. Se eligió este paso para reducir las tensiones y mantener la conductividad escolar.

El secretario regional de Banten afirmó que los actos de violencia en el contexto educativo no pueden justificarse de ninguna forma y que esta desactivación temporal es sólo un paso administrativo mientras se realiza el esclarecimiento.

Como información adicional, el jefe de la Subdivisión del Servicio de Educación Regional de Lebak, Gugun Nugraha, afirmó que el proceso de enseñanza y aprendizaje en SMAN 1 Cimarga ha vuelto a la normalidad. Destacó la importancia de utilizar este incidente como lección para que en el futuro las formas de resolver los problemas en el entorno educativo puedan ser más sabias y educativas.