El caso relativo al programa Trans7, considerado despreciable por los internados islámicos y Kiai, dio lugar a la intervención de MUI, PBNU y KPI.

Kediri, VIVA – Estación de televisión Trans7 Actualmente está en el foco del público después de que su programa, Xpose Uncensored, transmitiera un segmento que tocaba a Pondok Pesantren (internado islámico) lirboyoKediri, Java Oriental, y su cuidador, KH Anwar Manshur. Se consideró que la emisión, que se emitió el 13 de octubre de 2025, insultaba la dignidad del kiai y la vida del internado islámico.

El título del segmento también se consideró provocativo: «Los estudiantes simplemente beben leche y tienen que ponerse en cuclillas, ¿así es la vida en una pensión?» Esta transmisión provocó una ola de protestas de estudiantes, exalumnos y la comunidad en general. El hashtag #BoycottTRANS7 incluso ha estado resonando en las redes sociales de X desde el martes 14 de octubre de 2025 por la mañana.

Un videoclip de 1 minuto y 13 segundos que ha circulado ampliamente en las redes sociales muestra a los estudiantes caminando mientras están sentados o empujando para besar la mano del kiai. Sin embargo, lo que provocó la ira del público fue la narrativa en la transmisión.

«Los dos kiai son muy ricos, pero la gente es la que da los sobres. No sólo los estudiantes en edad de niños, sino también los padres que conocen a los kiyai, todavía están deseosos de besarles las manos. Y lo sorprendente es que es el que besa la mano quien da los sobres. Los internautas sospechan que por eso el kiai se está haciendo más rico, su coche es tan lujoso que hasta las fundas cuestan miles de millones, incluso las más caras las marcas van desde Rp. 400 mil a Rp. 12 millones. Así es. Los familiares de una familia resultaron salpicados». el dinero, aunque si fueran ricos su gente se lo habría dado o no? «Pero ¿qué tal si le entregas un sobre al kiyai y esperas recibir una bendición, si no aprendes la lección?» dice la narración del vídeo.

Se considera que esta narrativa insulta la tradición de respetar el kiai de los estudiantes de los internados islámicos y crea una impresión negativa de los internados islámicos. Muchos partidos creen que la presentación de la emisión es desproporcionada y puede provocar malentendidos en la sociedad.

MUI Insta a KPI a reprender a Trans7

El Consejo Indonesio de Ulemas (MUI) reaccionó inmediatamente con fuerza a la transmisión. El presidente del MUI de Información y Comunicación, KH Masduki Baidlowi, consideró que el programa era poco profesional y muy tendencioso.

«MUI solicita que, de acuerdo con las regulaciones y regulaciones existentes, la Comisión de Radiodifusión de Indonesia o KPI reprendan a Trans7 porque su transmisión es muy tendenciosa. Lo que se está mencionando es un internado islámico grande e influyente, cuyas figuras también son administradores. PBNU«, dijo KH Masduki Baidlowi, citado en el sitio web oficial de MUI, el martes 14 de octubre de 2025.