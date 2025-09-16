El caso Lokataru Kian Ruwet, Check Police Check Delpedro Abogados

Yakarta, Viva – Caso ley quien atrapó al director Fundación Lokataru, Delpedro MarhaenSigue rodando. Después de que los investigadores llamaron a varios empleados del guardia de seguridad de la oficina, ahora fue el turno de uno de los equipos legales que fueron arrastrados por el examen.

Muhammad Iqbal Ramadhan, asistente legal de Delpedro, está programado para examinado Investigadores de la policía de Metro Jaya en capacidad testigoMartes 16 de septiembre de 2025 a las 10:00 Wib.

«Hay un asistente legal de Delpedro et al que incluso será examinado como testigo», dijo otro abogado delgedro, Fian Alaydrus.



Asistente de investigación de Lokataru Fian Alaydrus (derecha)

Reveló Fian, la semana pasada, los investigadores también habían examinado a cinco empleados de Lokataru. De hecho, un guardia de seguridad de la oficina no escapó de la llamada policial.

«Hasta el viernes, cinco empleados de Lokataru. Si se suma a las actuales todas las oficinas hasta que también se examinen los guardias de seguridad. Los empleados del guardia de seguridad han sido examinados a partir del viernes pasado», dijo.

Para tener en cuenta, un total de seis personas fueron nombrados sospechosos en acción anarquista durante la manifestación que tuvo lugar desde el 25 de agosto de 2025.

«Hay seis sospechosos que hemos nombrado y actualmente estamos siendo llevados a cabo o en la etapa de examen como sospechosos», dijo el Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, Comisionado de Policía Ade Ary Syam Indradi, martes 2 de septiembre de 2025.

Los seis son el Director Ejecutivo de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaen (DMR), luego el personal de Lokataru, Muzaffar Salim (MS), entonces Syahdan Husein (SH), quien es el administrador Instagram @gejayanmemang. Luego está Khariq Anhar Instagram Admin Alliance del Estudiante del Demandante (AMP), Rap como Profesor R (Molotov Courier and Courier), así como Figha (FL), mujeres que incitan a través de Tiktok.