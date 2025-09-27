El caso Delpedro fue investigado a fondo, encuentre quién era el autor intelectual detrás de los disturbios.

Yakarta, Viva – Jefe de Relaciones Públicas de la Policía de Metro Jaya, el general de brigada Ade Ary Syam Indradi confirmó el supuesto caso de incitación que fue arrastrado por el Director de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaen CS siguió caminando.

Ade Ary dice Investigador Todavía estoy trabajando para completar el archivo del caso CS Delpedro.

«Ayer se explicó. Más tarde, los investigadores que considerarán, continuarán, procesar sí», dijo a los periodistas, citado el sábado 27 de septiembre de 2025.



Acción de demostración en la sede de la policía de Metro Jaya

Por otro lado, la finalización del caso se convirtió en una atención directa del inspector general de la policía de Yakarta, Asep Edi Suheri, jefe de policía nacional, Gen. Listyo Sigit Prabowo, al presidente indonesio Prabowo Subianto.

Adeña afirmó que la dirección del caso presidencial de los actos penales relacionados con disturbios tuvo que ser procesado a fondo

«Eso se procesará a fondo, y el desarrollo de quién es el autor intelectual detrás de los disturbios», dijo.

Anteriormente informó, el Movimiento Nacional de Conciencia (GNB) declaró su disposición a convertirse en un garante para seis activistas que ahora son sospechosos de presuntos entrados en la demostración caótica en Yakarta a fines de agosto de 2025.

La declaración fue entregada directamente por una figura nacional que también es miembro del GNB, Lukman Hakim Saifuddin, después de que el grupo de GNB se reuniera con el Jefe de Policía de Metro Jaya, Inspector General Policía ASEP Edi Suheri, y subdirector del general de brigada de policía Deananto Eko Purwono en el Edificio Promotor, martes 23 de septiembre de 2025.

«El segundo está relacionado con el garante, hemos acordado que el Movimiento Nacional de la Conciencia es una parte inseparable del esfuerzo de suspensión. Por lo tanto, el punto es que estamos dispuestos a convertirnos en suficientes garantes», dijo.



La esposa de Gus Dur, Sinta Nuriyah Wahid, de repente fue a la residencia de Prabowo

Aun así, Lukman enfatizó que GNB no quería interferir con los negocios ley que está siendo procesado por investigadores. Según él, su partido solo enfatizó que los derechos humanos de los activistas respetaban remotamente durante el proceso legal.

«Con respecto a la acusación, nosotros, desde la conciencia de la nación, no queremos ingresar al área del proceso legal.