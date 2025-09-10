El caso del secuestro de la bulto de Kacab Bank, la sede de TNI levantó la voz sobre los presuntos soldados involucrados

Yakarta, Viva – Sede TNI resucitar sobre el tema de la participación de la persona soldado En el caso del secuestro, condujo al asesinato del jefe del sub -rama de la Bumna del Banco de Salau en Cempaka Putih, llamado Mohamad Ilham Pradipta (37).

El TNI enfatizó que no toleraría a nadie que haya probado la ley, incluidos sus propios soldados. Esto fue revelado por el jefe del Centro de Información de la Sede de TNI, General de Brigada (MAR) Freddy Ardianzah.

«Necesitamos enfatizar que el TNI sea muy grave al responder a todas las presuntas violaciones de la ley que involucra a los soldados. Especialmente si está relacionado con delitos graves como el asesinato», dijo cuando se confirmó, el miércoles 10 de septiembre de 2025.



Video segundos del banco Bumn Kacab, MIP secuestrado

Freddy se aseguró de que cada soldado que se haya demostrado haber cometido un delito se procesaría indiscriminadamente. «El TNI está comprometido, quienes los soldados que cumplan con los elementos de las violaciones de la ley. Las violaciones comprobadas o los delitos penales se procesarán firmemente de acuerdo con la ley aplicable», dijo.

Aun así, Freddy dijo que su partido todavía estaba recopilando más información sobre la supuesta participación de los miembros de TNI en el caso. Para un desarrollo detallado, sugirió que se confirmaría directamente en las filas técnicas.

«Hasta ahora no he recibido una información oficial o una liberación de la policía regional con respecto a esta acusación. Invito la confirmación directamente a Pomdam Jaya o al jefe de la oficina de este respecto, MAS, para acelerar el flujo de información necesaria», dijo.

Anteriormente informó, el caso de secuestro condujo a un asesinato sádico del jefe del Sub -Branch Salah Bumn Bank en Cempaka Putih, llamado Mohamad Ilham Pradipta (37), continuó ampliándose.

Ahora, hay una sospecha de la participación de soldados TNI sin escrúpulos en el caso. La Policía Militar de Kodam Jaya (Pomdam Jaya), quien afirmó estar investigando a varios soldados.

«Así es (manejado)», dijo Danpomdam Jaya, Coronel CPM Donny Agus Priyanto cuando se confirma, miércoles 10 de septiembre de 2025.

Para tener en cuenta, Mohamad Ilham Pradipta supuestamente fue asesinado. Antes de ser encontrado sin vida, víctima Supuestamente secuestrado primero.

Esto se reveló de las grabaciones de cámara de CCTV que grabaron víctimas transportadas por la fuerza por varias personas. En ese momento, la víctima se reunía con una Lotte al por mayor fuera de línea en Lotte Wholesale Pasar Rebo, el 20 de agosto de 2025.

El cuerpo de la víctima fue encontrado al día siguiente el 21 de agosto de 2025. Su cuerpo estaba en Kampung Karangsambung, aldea de Nagasari, distrito de Serang Baru, Bekasi Regency. Cuando se encontraba, su cuerpo estaba trágico con las manos y los pies atados, los ojos estaban pegados.

La policía regional de Metro Jaya hasta ahora arrestó a 15 personas que supuestamente estaban involucradas en la acción atroz. Uno de ellos es el nombre del empresario de tutoría en línea, Dwi Hartono. En este caso, Dwi Hartono es un actor intelectual.