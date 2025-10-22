El Caso Del Ministro De Finanzas Purbaya Contra Dedi Mulyadi En Relación Con Los Fondos Incautados Por IDR 4,1 Billones

Jacarta – Disputa entre Ministros de Finanzas (Ministro de Finanzas) Antiguo Yudhi Sadewa y gobernador de Java Occidental Dedi Mulyadi (KDM) surgió al público después de que surgieran diferencias en los datos sobre los fondos depositados en la banca del Gobierno Provincial de Java Occidental (Gobierno Provincial de Java Occidental). Purbaya mencionó anteriormente la existencia de grandes ahorros de fondos regionales en varios bancos, mientras que Dedi negó rotundamente estas acusaciones.

El problema comenzó con la declaración del Ministro de Finanzas Purbaya destacando la lenta realización del gasto del Presupuesto Regional de Ingresos y Gastos (APBD) hasta el tercer trimestre de 2025. Dijo que los fondos totales de los gobiernos regionales depositados en los bancos alcanzaron los 234 billones de rupias, siendo 15 los gobiernos regionales los que tuvieron la mayor cantidad. De esa lista, se dice que el Gobierno Provincial de Java Occidental ocupa el quinto lugar con fondos de 4,1 billones de rupias.

En respuesta, el gobernador Dedi Mulyadi negó los datos presentados por Purbaya. Cuando se reunió en el Ministerio del Interior (Kemendagri), Yakarta, el miércoles 22 de octubre de 2025, Dedi explicó que el saldo de caja regional del Gobierno Provincial de Java Occidental basado en los registros de la Agencia Regional de Gestión Financiera y de Activos (BPKAD) era de sólo 2,6 billones de IDR.

«Los datos de la provincia se actualizan todos los días al Ministro del Interior. De hecho, los datos son del 15 de octubre. BI «Esto demuestra que nuestros fondos son de 2,6 billones de rupias, no de 4,1 billones de rupias», dijo Dedi Mulyadi citado por tvOne.

Gobernador de Java Occidental, Dedi Mulyadi

Subrayó que los fondos no son ahorros ni depósitos, sino efectivo regional almacenado en el Banco BJB.

«Esto no es dinero de depósito, sino efectivo disponible en la tesorería regional. La tesorería regional está en BJB y no tenemos dinero almacenado en otros bancos», afirmó.

Dedi también visitó el Banco de Indonesia (BI) para verificar directamente los datos sobre los fondos del gobierno regional que se dice que están en los bancos. Al subir un vídeo a su cuenta personal de Instagram, @dedimulyadi71, volvió a negar la acusación de que había billones en fondos en forma de depósitos.

«¿Entonces hay 4,1 billones de rupias en depósitos? No lo hay. Lo que está disponible es el informe financiero del 30 de septiembre, hay fondos almacenados en el tesoro regional en forma de depósitos a la vista que ascienden a 3,8 billones de rupias», dijo Dedi en el vídeo.