El caso del envenenamiento masivo MBG, Cak Iman le preguntó a BGN de ​​inmediato evaluar inmediatamente

Yakarta, Viva – Presidente del National Awakening Party (PKB), Muhaimin Iskandar Alias CAK IMIN Abra la voz sobre el surgimiento del caso envenenamiento Masan a los estudiantes en varias áreas después de comer el menú de alimentos Comer nutritivo gratis (MBG).

Cak Imin solicitó que este caso de envenenamiento evaluado inmediatamente para que no hubiera más víctimas en el futuro.

«Por supuesto, todo tipo de eventos debe usarse como material evaluación. Aquellos que fueron envenenados, cuyo sistema era lento, que tenían que formar varias cosas «, dijo Cak Imin a los periodistas de la oficina de PKB DPP, Central Yakarta, miércoles 24 de septiembre de 2025.

Además, también le preguntó a la cabeza Agencia Nacional de Nutrición (BGN), Dadan Hindayana resolverá inmediatamente los problemas que ocurren relacionados con el programa MBG.

«Por supuesto, le pido a BGN que realmente complete los problemas que claramente están allí. Más tarde esperaremos», dijo.

CAK IMIN continuó, la facción PKB en el DPR RI dijo que realizaría una evaluación para que el sistema de implementación del programa MBG fuera mejor.

«Ciertamente, en el DPR llevamos a cabo una evaluación para que el sistema de implementación realmente no sea envenenamiento. Pero, en esencia, apoyamos para mejorar la implementación y los problemas en ella rápidamente», dijo el ministro coordinador de empoderamiento comunitario.

Previamente informó, la Red de Monitoreo de Educación Indonesia (Jappi) Pídale al presidente indonesio Prabowo Subianto que detenga el Programa de alimentación nutritiva (MBG) gratuita.

JPPI transmitió esto durante una audiencia con la Comisión de la Cámara de Representantes IX junto con el Centro para las Iniciativas de Desarrollo Estratégico de Indonesia (CISDI) y el Movimiento de Salud Materna e Infantil (GKIA) en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Jakarta, lunes 22 de septiembre de 2025.



La Comisión IX celebró una audiencia con CISDI y GKIA relacionada con el programa MBG

«Transmitimos a Pak Prabowo, primero detenga el programa MBG ahora. Este no es un error técnico sino un error del sistema, porque el incidente se extiende en varias regiones. Por esta razón, detenga el programa MBG actual», dijo el programa JPPI y el coordinador de defensa Ari Hardianto en una reunión.

Mientras tanto, el Coordinador Nacional de JPPI, Ubaid Matraji, le pidió a MBG que dejara de responder a los muchos problemas que ocurren relacionados con el programa MBG, uno de los cuales fue el envenenamiento en masa experimentado por los estudiantes.

Ubaid dijo que, a partir del 14 de septiembre de 2025, el envenenamiento de MBG había tocado 5.360. Luego, a partir del 21 de septiembre de 2025, los datos de los niños de envenenamiento de MBG aumentaron a 1,092 casos.

«En junio ha caído, porque de hecho la escuela en junio-julio sigue siendo SPMB o PPDB, por lo que (el número) es pequeño. Pero una vez que la escuela ingresó a julio, agosto y sppg este septiembre fue sostenido por el MBG, el número fue loco, hasta miles», dijo Ubaid.

«No sé este tipo de incidente si hay un indicador de KLB (eventos extraordinarios) porque el aumento es muy agudo», continuó.

JPPi señaló que había 5 provincias con el mayor número de casos de envenenamiento en Indonesia, a saber, Java occidental con 2,000 casos, en Yogyakarta con 1,000 casos, Java Central 700 casos, Bengkulu 500 casos y Central Sulawesi 400 casos.

«Por lo tanto, podemos sacar la conclusión de que en realidad este caso de envenenamiento no solo es en un punto, sino que se extiende por todo el distrito en casi todas las provincias. Resulta que hay un sistema de problemas sobre las reglas, sobre el menú para que debe resolverse a nivel central no solo se detiene en SPPG», dijo.