El caso del director del SMAN 1 Cimarga abofeteando a un estudiante fumador terminó pacíficamente, esta es la confesión de la madre de Dini

Ataque, VIVA – Director de escuela (Principal) SMAN 1 CimargaLebak Regency, Banten Dini Fitria y uno alumno La clase XII, Indra Lutfiana Putra (17), se disculpó entre sí después de un proceso de mediación facilitado por el gobernador de Banten, Andra Soni.

Dini admitió que hubo un error al increpar al estudiante que fue atrapado de fumar alrededor de la escuela, y enfatizó que no tenía intención de lastimar a sus alumnos.

«Ningún profesor quiere golpear a sus alumnos. Ese día simplemente ocurrió, fue un reflejo. Sin embargo, un profesor hacia sus alumnos es una forma de amor», dijo Dini tras una reunión con el gobernador de Banten, Andra Soni, en Serang, el miércoles.



Cientos de estudiantes de Cimarga 1 SMAN 1 hacen huelga en escuela

Durante la reunión, el Gobernador de Banten medió directamente entre Dini y la estudiante de la clase XII, Indra Lutfiana Putra (17), quienes estuvieron previamente involucrados en el incidente de la reprimenda. Como resultado, ambos se perdonaron y acordaron continuar el proceso educativo en un ambiente propicio.

«Gracias a Dios nos hemos perdonado. La decisión del Gobernador es muy acertada porque con esta política los niños han regresado a la escuela. El mundo de la educación no debe detenerse sólo por un malentendido», dijo.

Dini explicó que como director de escuela y también educador, se siente obligado a imponer la disciplina en el ambiente escolar. Según él, no se pueden tolerar infracciones como fumar en la escuela para que no se conviertan en un hábito entre los estudiantes.

«Fui consistente en imponer la disciplina, tanto dentro como fuera del aula. En ese momento sentí que estaba cumpliendo con mis deberes, porque el director también es maestro. Todo lo que veía como una forma de desviación, sentía la necesidad de reprender», dijo.

Admitió que durante el proceso de amonestación se emocionó. «Es sólo que podría haber sido coloreado por error. Lo admito y pido disculpas», dijo Dini.

La política de desactivación temporal implementada por el Gobierno Provincial de Banten, continuó, fue un paso temporal para calmar la situación en las escuelas tras la huelga estudiantil.

«Esta política no es un castigo, sino un esfuerzo para que el proceso de enseñanza y aprendizaje vuelva a la normalidad. Mis derechos como director de escuela no se ven reducidos», afirmó.

Dini espera que este incidente sirva de lección para todos los integrantes de la escuela para que la comunicación y el desarrollo del carácter de los estudiantes se lleve a cabo de una manera más sabia. «Básicamente estamos bien. Esta es la relación entre estudiantes y profesores. Espero que todo pueda volver a la normalidad como antes», dijo.