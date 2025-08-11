El caso del diploma de Jokowi, Roy Suryo CS llamó a la policía hoy, hay un ex presidente de KPK Abraham Samad

Yakarta, Viva -El caso de supuesta calumnia del diploma falso del 7º Presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, ingresó a una nueva fase. Polda Metro Jaya Hoy, lunes 11 de agosto de 2025, está programado para verificar Roy Suryo Junto con varias otras cifras en la Dirección de Policía de Metro Jaya de Building de Investigación Criminal, Yakarta.

Ahmad Khozinudin como abogado de Roy Suryo CS dijo que, además del ex ministro de juventud y deportes, también hubo grandes nombres llamados por investigadores. Incluido el ex presidente de KPK (Comisión de Erradicación de Corrupción), Abraham Samad; Rismon Sianipar; Kurnia Tri Royani; y Rizal Fadillah.

«Recibí una llamada, pero las variadas comprobaciones de tiempo», dijo Ahmad cuando se confirmó.

El caso sobresalía después de que Roy Suryo junto con varias fiestas demandaron la autenticidad del diploma de licenciatura. Brillo De la Facultad de Forestal, Universidad Gadjah Mada. Acusaron el diploma ilegal.

El informe de Jokowi a la Policía Metropolitana de Yakarta el 30 de abril de 2025 inmediatamente rodó rápidamente. La policía planteó el estado del caso de la investigación a la investigación después de encontrar los supuestos elementos penales de calumnia y difamación.

En total había 12 personas incluidas en la lista informada, incluidos Roy Suryo, Abraham Samad, Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, Tifauzia Tyassuma y varios otros nombres.

En el proceso de investigación, Jokowi ha sido examinado dos veces. El primer examen se llevó a cabo en la Policía Metropolitana de Yakarta, mientras que el segundo tuvo lugar en la Policía de Surakarta. Durante el examen, los investigadores confiscaron la escuela secundaria de Jokowi y el diploma S1 para ser probados por su autenticidad en el laboratorio forense.