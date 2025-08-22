El caso de soborno de veredicto gratuito de Ronald Tannur, el ex presidente del Tribunal de Distrito de Surabaya condenado a 7 años de prisión

Yakarta, Viva – El ex presidente del Tribunal de Distrito de Surabaya (PN) Rudi Suparmono fue sentenciado a prisión durante 7 años después de ser probado que reciba soborno para el acondicionamiento del convicto Ronald Tannur y recibir propinas mientras se convierte en el presidente de la PN.

Leer también: Ilham Habibie y Lisa Mariana fueron llamados por el KPK como testigos del caso de corrupción de BJB



El juez principal Iwan Irawan declaró que Rudi había sido legalmente probado y convincentemente culpable de cometer un acto criminal de corrupción, como en la acusación acumulativa la primera acusación alternativa y acumulativa de los dos fiscales.

«Se demostró que el acusado recibió sobornos por valor de 43 mil dólares de Singapur y gratificación en forma de dinero en forma de rupia y monedas extranjeras alrededor de RP20 mil millones», dijo el juez principal en la audiencia de la decisión del Panel de Jueces en el Tribunal de Corrupción de Jakarta (corrupción) el viernes.

Leer también: Regente Regente de toda la comunidad comunitaria como creador de testigo creador de Bobibe Bridge





Ex presidente del Tribunal de Distrito de Surabaya, Rudi Suparmono en el Tribunal de Distrito Central de Yakarta Foto : Viva.co.id/fajar Ramadhan

Además del encarcelamiento, Rudi también estaba sujeto a una multa de RP. 750 millones con las disposiciones si no se pagó la multa, entonces una subsidiaria con encarcelamiento por 6 meses.

Leer también: Docenas de países maldecieron los planes de Israel para construir nuevos asentamientos en Cisjordania



Por lo tanto, se declaró que Rudi había violado el Párrafo 5 del Artículo 5 (2) y el Artículo 12B junto con el Artículo 18 de la Ley Número 31 de 1999 sobre la erradicación de delitos de corrupción (corrupción) según enmendado y junto con la ley número 20 de 2001.

Antes de dejar caer veredictoEl juez principal reveló que el panel de jueces consideraba varias cosas pesadas y aliviantes. Esto es oneroso, a saber, el acto de Rudi no apoya al estado en la realización de un estado limpio y libre de corrupción, colusión y nepotismo (KKN).

Luego, se consideró que las acciones de Rudi lesionaban la independencia del juez, Rudi había recibido una satisfacción repetida en una cantidad muy grande y era un juez de la Corrupción que debería haber dado un ejemplo a la comunidad.

«Las acciones del acusado también han empañado la confianza en la Corte Suprema y la institución judicial bajo él, así como en los jueces y aparatos judiciales en la comunidad», agregó el presidente.

Mientras tanto, el alivio del panel de jueces que consideran, a saber, Rudi, nunca ha sido castigado y ha servido al estado por más de 33 años.

La sentencia dictada es la misma que las demandas del fiscal, a saber, el criminal de 7 años de prisión, así como una multa de Rp750 millones en prisión durante 6 meses.

En ese caso, Rudi fue acusado de recibir sobornos hasta 43 mil dólares de Singapur o equivalente a Rp541.8 millones (tipo de cambio del Rp12,600 por dólar de Singapur) relacionado con los casos de soborno sobre el condicionamiento del caso convicto de Ronald Tannur del asesor legal de Ronald Tannur, Lisa Rachmat.

El condicionamiento del caso de Ronald Tannur supuestamente fue llevado a cabo por Rudi al nombrar a Eintuah Damanik, Mangapul y Heru Hanindyo como panel de jueces que juzgaron el caso en nombre de Ronald Tannur, según la solicitud de Lisa.

Rudi también fue acusado de recibir propinas en forma de dinero en forma de rupia y monedas extranjeras por valor de Rp21.85 mil millones durante el presidente del Tribunal de Distrito de Surabaya en el período 2022-2024 y el presidente del Tribunal de Distrito Central de Yakarta en 2024.

La gratificación incluye dinero por valor de Rp1.72 mil millones; 383 mil dólares estadounidenses (EE. UU.) O equivalente a Rp6.28 mil millones (tipo de cambio de RP16,400); y 1.09 millones de dólares de Singapur o equivalente a Rp13.85 mil millones (tipo de cambio de RP12,600). (Hormiga)