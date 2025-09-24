El caso de saquear la casa de Sahroni a Sri Mulyani, 52 personas se convirtieron en sospechosos

Yakarta, Viva – Un total de 52 personas han sido nombrados como sospechosos en el caso Saqueo Casa Los funcionarios durante la tragedia antidisturbios ocurrieron a fines de agosto de 2025.

«Todos los casos están en la jurisdicción de la policía metropolitana de Yakarta», dijo el jefe de la Agencia de Investigación Penal (Kabareskrim) Polri, Comisionado de Policía General SyahardiANTOTO, miércoles 24 de septiembre de 2025.



La misa fue dañada y la casa de la casa de Uya Kuya

La casa que fue saqueada era la pertenencia a un miembro del DPR ri inactivo Ahmad Sahroni. Hay 12 sospechosos que ahora están lidiando con la ley relacionada con el saqueo allí. Luego, la residencia de otro miembro inactivo de DPR RI, Uya Kuya, también fue empujado.

La policía nombró a 11 personas como sospechosos. A continuación, la Cámara del ex Ministro de Finanzas Sri Mulyani participó en el objetivo, con 14 sospechosos que ahora están identificados. Además, había una residencia de un miembro del parlamento indonesio Nafa Urbach con 8 sospechosos, así como la casa de Eko Patrio con 7 sospechosos.

«Esto ha sido llevado a cabo con éxito por 7 sospechosos procesados», dijo nuevamente.

Anteriormente informó, la Policía Nacional abrió datos impactantes relacionados con la demostración anarquista que sacudió a Indonesia a fines de agosto de 2025. El número de sospechosos establece casi el número de miles.

El jefe de la Agencia de Investigación Criminal (Kabareskrim) de la Policía Nacional, Comisionado General de Policía de Syahardiando, dijo que un total de 959 personas ahora son sospechosos.

«La policía nacional nombró a 959 sospechosos», dijo Syahar, miércoles 24 de septiembre de 2025.

De estas figuras, hasta 664 personas son la edad adulta. Luego, 295 de ellos son niños. La determinación de este estado legal es el resultado de la aplicación de la ley en el nivel de investigación penal y 15 rangos de Polda en todo el país.