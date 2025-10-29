El caso de Sahroni y sus amigos sobre declaraciones polémicas comienza a ser escuchado en el MKD de la RPD

Jacarta – Vicepresidente RPD RI Sufmi Dasco Ahmad reveló el Consejo Honorario (MKD) La RPD RI ha comenzado a juzgar a varios miembros de la RPD RI que han sido inhabilitados por sus partidos políticos.

Lea también: Legalizada, la RPD pide al gobierno que emita de inmediato una guía independiente de la Umrah



«sesión «Hoy es el juicio inicial, es decir, las actividades de revisión o estudio de casos y registro de casos, cuáles continúan y cuáles no», dijo Dasco en Yakarta el miércoles.

Después de que la audiencia del MKD revisa los resultados del estudio de caso y registra el caso, el MKD también programa citaciones para las partes involucradas.

Lea también: ¡Caliente! Massa Delpedro vs Policía en los tribunales, aquí está la cronología



Según él, el MKD comenzó a procesar en este momento, que todavía estaba en un período de receso. De esta manera, el juicio podrá celebrarse inmediatamente cuando la RPD RI entre en su período de sesiones el 3 de noviembre de 2025.

«Debido a que hay un intervalo de tiempo entre el registro del caso y la citación a juicio, hay un período de tiempo que debe cumplirse de acuerdo con los procedimientos procesales del MKD», dijo.

Lea también: Prabowo quiere que se enseñe portugués en las escuelas, PDIP: Es mejor maximizar el inglés y el mandarín



Además, explicó que el MKD de la RPD de la RPD no convocó a varios miembros inactivos de la RPD en la sesión inicial de hoy, porque el orden del día era sólo el registro de casos.

«De hecho, los miembros inactivos de la RPD no fueron invitados a esta sesión inicial», dijo.

Anteriormente, varios partidos políticos decidieron desactivar a sus cuadros que eran miembros de la RPD porque recibían atención pública que también estaba relacionada con las manifestaciones a gran escala de finales de agosto de 2025.

Entre los miembros de la RPD RI que quedaron discapacitados se encuentran el vicepresidente de la RPD RI Adies Kadir, el vicepresidente de la Comisión III de la RPD RI Ahmad SahroniMiembro de la RPD RI Nafa Urbach, miembro de la RPD RI Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, y miembro de la RPD RI Surya Utama alias Uya Kuya. (Hormiga)