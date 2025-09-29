El caso de Ridwan Kamil vs Lisa Mariana entró en la ronda decisiva, la determinación del sospechoso esta semana

Yakarta, Viva – Caso de difamación reportado por el ex gobernador de West Java Ridwan Kamil (RK) contra las celebridades Lisa Mariana alcanzará su pico.

La Agencia de Investigación Penal de la Policía Nacional planea llevar a cabo un título de caso para determinar al sospechoso en este caso. Jefe de Sub Dirección I Dittipidsiber Bareskrim Polri, el comisionado de policía Rizki Agung Prakoso dijo el título de su caso esta semana.

«Este título de esta semana (cosa Determinación del sospechoso) «, dijo, lunes 29 de septiembre de 2025.

La razón por la que Ridwan Kamil quería ayudar a las tarifas de matrícula de Lisa Mariana

Meksi así, no especificó cuándo se celebró el caso. La policía le pidió al equipo de medios que esperara. Mientras tanto, el título del caso de la determinación del sospechoso finalmente se llevó a cabo después de la mediación entre los dos para tener un callejón sin salida. RK Keukeuh no quiere hacer las paces con Lisa.

Este caso comenzó con la afirmación de Lisa, quien acusó a Ridwan como el padre biológico de su hijo, CA. Pero los resultados de la prueba de ADN en realidad negaron el reclamo, hasta que Ridwan Kamil informó a Lisa con presunta difamación.