El caso de Prada Lucky, el ex Ksad Dudung pidió a los soldados jóvenes que fueran supervisados

Yakarta, Viva – Ex Jefe de Gabinete del Ej. (Ksad), General (ret) Dudung Abdurachman pedido soldado Young para ser visto más estricto. Le pidió a los comandantes de pelotón (Danton) y al comandante del equipo (Danru) que se sumerjan en el campo para monitorear el período de orientación de los soldados.

Leer también: Contacto con el TNI en Puncak Jaya e Intan Jaya, 3 miembros de OPM fueron asesinados



Dudung reveló esto para responder a la muerte. Prada Lucky Chepril Saputra Namo en sus manos mayores.

«Sí, el endurecimiento especialmente en la supervisión, tanto Danru, Danton, Danki, se sumergen en el campo cada vez que hay un programa, las actividades de los nuevos soldados que ingresan, la orientación debe llevarse a cabo estrictamente», dijo Dudung a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Jakarta, domingo 17 de agosto de 2025.

Leer también: Prabowo reveló la razón para la adición de la unidad TNI: condiciones geopolíticas inciertas



El asesor especial de la defensa del presidente agregó que los actos de violencia han ocurrido durante mucho tiempo en el medio ambiente. TNI. Sin embargo, Dudung enfatizó que esto había sido evaluado por el general de Ksad Maruli Simanjuntak.

Leer también: Prabowo quiere el ‘cepillo’ del general Tni-Polri a los cuadros de Gerindra si está involucrado en minas ilegales



«Debido a que esto a menudo se repite. Durante mucho tiempo, ya que tuve el Ksad, había sucedido (violencia). Pobres de nuestros soldados que no entendieron el problema y finalmente se convirtieron en un número de muertos. Pobres para sus padres y vi que el jefe de personal del ejército había evaluado», dijo.

Se sabe que un caso de supuesta persecución brutal que mató a Prada Lucky Chepril Saputra Namo (23) continuó desarrollándose.



El cuerpo de Prada Lucky llegó al aeropuerto de El Tari, Kupang, East Nusa Tenggara (NTT)

El comandante de Kodam IX/Udayana, mayor general Piek Budyakto, expresó desarrollos impactantes. Él dijo, ya había 20 soldados TNI nombrados como sospechosos, incluido un oficial.

«Todos los 20 sospechosos que han sido detenidos y luego serán seguidos con exámenes adicionales», dijo mientras visitaba la suerte de Rumah Rumah Prada en el Kuanino Tni Dormitory, Kupang, lunes 11 de agosto de 2025.