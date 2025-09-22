El caso de los estudiantes supuestamente volvió a poner en prueba, esta vez en West Bandung Vocational School

Bandung, Viva – Hasta 30 alumno Escuela vocacional (SMK) en la regencia West Bandung (KBB) supuestamente experimentando envenenamiento Comer nutritivo gratis (Mbg).

Leer también: KSP enfatizó que el gobierno no era «ciego» sobre el caso de envenenamiento de MBG



El incidente ocurrió el lunes 22 de septiembre en el área del distrito de Cipongkor y fue manejado inmediatamente por la Oficina de Salud de KBB (Dinkes).

Jefe de actuación (en funciones) Jefe de la Oficina de Salud de KBB, Dr. HJ. Lia N. Sukandar, confirmó el informe. Dijo que el informe inicial fue recibido del Hospital Puskesmas y Cililin alrededor de las 15:23 WIB.

Leer también: JPPI registra que hay más de 6 mil casos de envenenamiento por MBG, la más oeste de Java



«Recibimos un informe del Hospital Puskesmas y Cililin. Actualmente, la Oficina de Salud de KBB ha conducido al lugar para proporcionar tratamiento a las víctimas», dijo Lia.



Los estudiantes de SMP Negeri 8 Kupang fueron trasladados al hospital, sospechoso de intoxicación alimentaria nutricional gratuita

Leer también: Se pidió a muchos casos de envenenamiento de niños, Prabowo se le pidió que detuviera el programa MBG



Según LIA, al menos 30 estudiantes vocacionales se convirtieron en víctimas de presunto envenenamiento. Sin embargo, se espera que este número aumente porque la recopilación de datos aún está en curso en el campo.

Para un manejo rápido, la oficina de salud de KBB alerta a un puesto de emergencia en el Centro de Salud Cipongkor como el primer puesto y en la oficina del distrito de Cipongkor como el segundo puesto. Además, el Centro de Salud Citalem y Gununghalu también se preparó como un sitio de referencia adicional.

«También se han desplegado dos oficinas de salud del Centro de Servicio Público (PSC) 119 KBB en los puestos 1 y 2. El equipo está equipado con rangos estructurales, jefe interino de Kadinkes, secretario interino, presidente de Yankes, equipo de vigilancia P2P y otros elementos», dijo.

La oficina de salud de KBB también coordinó con la Asociación Clínica Cipongkor (Asklin) para que todas las instalaciones de salud en los alrededores estén listas para aceptar pacientes adicionales.

Con respecto a la causa, Lia dijo que su partido todavía estaba investigando. Se han tomado muestras de alimentos para ser examinadas en el laboratorio.

«Todavía se sospecha si del programa MBG o de otros alimentos. Por lo tanto, la información es actualmente temporal», dijo.

El número de víctimas todavía se registra como 30 estudiantes vocacionales. Sin embargo, Lia recordó que los datos podrían continuar creciendo a medida que entraron nuevos informes.

«No hemos podido confirmar los detalles del origen escolar o el grupo de edad de la víctima. Los datos completos se informarán más a fondo», dijo.

Informe Cepi Kurnia/Tvone Bandung