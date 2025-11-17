El caso de Habib Bahar y Helwa Bachmid es emocionante. Esta es una fuerte advertencia del Profeta para los maridos que abandonan a sus esposas

Jacarta – Caos en la casa de una bella modelo. Helwa Bachmid con el predicador Habib Bahar bin Smith está en el centro de atención del público.

Lea también: LO MÁS POPULAR: Helwa Bachmid revela que Habib Bahar ha vuelto con su antigua esposa, Ruben Onsu Sentil Sarwendah



Helwa causó revuelo después de revelar que había estado en un matrimonio en serie con Bahar desde el 15 de noviembre de 2024, pero Bahar fue acusado de encubrir la relación.

A través de su cuenta personal de Instagram, @helwabachmid_La mujer de 22 años admitió haber sido “abandonada” por Bahar.

Lea también: La ley sobre los maridos que se casan con Siri en secreto sin el permiso de la esposa según las opiniones islámicas, esta es la explicación de Buya Yahya





Habib Bahar bin Smith y Helwa Bachmid

Según Helwa, durante su año de matrimonio con Bahar, su vida estuvo llena de sufrimiento. Admitió que nunca había recibido la orientación religiosa que debería haber recibido como esposa de un ‘habib’. De hecho, sentía que no era más que una «amante».

Lea también: ¡Hace más calor! La esposa legal de Habib Bahar bin Smith rocía a Helwa Bachmid: Hay muchas esposas, hay que entenderlo



«Durante un año mi vida estuvo llena de ti haciéndome sufrir… De hecho, durante un año mi vida fue como una amante que necesitabas cuando solo querías tener (relaciones sexuales) conmigo, pero nunca viniste a ver cómo estaba». escribió Helwa.

La cosa no terminó ahí, Helwa también reveló que tuvo un hijo con Bahar. Sin embargo, durante el período de embarazo y parto, admitió que no recibió atención por parte de su esposo.

«Incluso con solo preguntar sobre mi situación, nunca… pienso en la situación de mi hijo que no tiene una figura paterna que sea responsable de él,”, escribió de nuevo.

Dura advertencia del Mensajero de Allah

Aparte de la declaración de Helwa, es importante saber que, en el Islam, el marido tiene una gran responsabilidad hacia su familia. La obligación de proporcionar ropa, alimentos y alojamiento es el mandato principal que no debe descuidarse.

El Profeta enfatizó que los maridos no deben ser descuidados al mantener a sus esposas e hijos. El contexto de esta negligencia se describe muy claramente en la explicación de los ulama:

Un marido es culpable si no mantiene a su familia, ya sea por descuidar el sustento de sus ingresos, por no tratar de ganarse la vida o por permitir que su esposa e hijos vivan en la miseria y tengan que depender de otras personas.

En Targhib wat Tarhib se menciona un hadiz:

Y él, que la paz y las oraciones de Dios sean con él, dijo: Ya es bastante lástima desperdiciar a quien lo alimenta. Narrado por Abu Dawud y an-Nasa’ – y en la narración de aquellos que dependen de él.

El Profeta SAW dijo: El pecado de la persona que desperdicia a la persona de la que es responsable es suficiente… (HR. Abu Dawud)

Este hadiz muestra cuán graves son las consecuencias para los maridos que descuidan a sus esposas e hijos. Quienes reciban un mandato tendrán que rendir cuentas el día del juicio final.