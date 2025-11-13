El caso de Gus Elham Yahya causa sensación en las redes sociales, ¡los académicos recuerdan a los predicadores que no olviden los modales y los límites!

Jacarta – Últimamente, las redes sociales se han llenado de vídeos. predicador tiempo, Gus Elham Yahya, quien muestra su interacción con un niño pequeño. En las imágenes que han circulado ampliamente se puede ver el momento en que el predicador besa a una niña que lleva un pañuelo rojo en la cabeza, y en otro clip incluso se le ve metiéndose la mejilla de la niña en la boca.

El vídeo inmediatamente provocó revuelo en el ciberespacio. Muchos internautas consideraron esta acción inapropiada para una figura religiosa, especialmente en un espacio público.

También se hicieron amplios llamamientos para que el caso fuera seguido por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En medio de la atención pública, Gus Elham finalmente apareció y brindó una aclaración oficial a través de su cuenta de Instagram @fuadbakh23.

En un vídeo subido el miércoles 12 de noviembre de 2025, reconoció el error y pidió disculpas públicamente. «Yo soy Mahoma Inspirar a Yahya«Personalmente pido disculpas a toda la comunidad por la circulación del vídeo que causó conmoción», dijo.

Hizo hincapié en que las acciones tomadas fueron errores personales y se utilizarían como lecciones valiosas.

«Admito que esto fue un error personal y un error de mi parte. Me comprometo a corregir y hacer de este incidente una lección valiosa para que cosas similares no vuelvan a suceder en el futuro», continuó.

Gus Elham también explicó que la grabación era un vídeo antiguo que había sido eliminado de todas sus redes sociales oficiales. Dijo que los niños en el video eran los hijos e hijas de la congregación que asistían regularmente a su recitación.

«Los niños están dentro vídeos virales «Estos son aquellos que están bajo la supervisión de sus padres y siguen mi rutina de recitación», dijo.

Más, joven predicador Prometió mejorar su forma de predicar para que sea más educada y acorde con los valores islámicos y la cultura nacional.

«También estoy decidido a transmitir mi da’wah de una manera más sabia, de acuerdo con las normas religiosas, éticas y culturales de la nación, y defendiendo la moral», dijo.

En respuesta a este incidente, el profesor de la Universidad PTIQ de Yakarta, Prof. Susanto, dijo que este caso debería ser una lección importante para todas las partes, especialmente para los predicadores. Recordó que una figura religiosa tiene la responsabilidad moral de dar buen ejemplo al pueblo.