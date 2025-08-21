El caso de falsificación, Charlie Chandra fue sentenciado a 4 años de prisión.

Tangerang, Viva – Acusado Charlie Chandra fue sentenciado a 4 años de prisión por el Tribunal de Distrito de Tangerang por el caso Falsificación carta. La decisión fue leída directamente por el presidente de la asamblea. Hakim Muhammad Alfi Sahrin USUP el miércoles 20 de agosto de 2025.

Leer también: El fiscal reveló el soborno total del caso CPO de CPO que alcanza RP. 40 mil millones



El panel de jueces rechazó toda la defensa y Pledoi presentado por el acusado y su abogado. El juez declaró que las acciones de Charlie habían cumplido el elemento del delito penal de la carta de falsificación de acuerdo con el Artículo 263 Párrafo (1) Juncto Artículo 55 Párrafo (1) del Código Penal.



Ilustración de la sesión en la corte Foto : Vivanews/Anhar Rizki Affandi

Leer también: Aumentar el salario de los jueces al 280 por ciento, Prabowo dijo que los esfuerzos para hacer cumplir la ley y la justicia



«No hay razón para borrar la naturaleza de la ley de las acciones del acusado», dijo Muhammad Alfi Sahrin Usup. «Mejoró el delito penal al acusado Charlie Chandra de Sumita Candra con un encarcelamiento por 4 años», agregó mientras leía el veredicto.

Además de las penas de la prisión, el panel de jueces también decidió que el período de detención que se había llevado a cabo se dedujo por completo a los penales impuestos. El acusado también se le ordenó permanecer en detención.

Leer también: La Comisión Judicial está lista para el informe de Tom Lembong sobre el juez que manejó su caso



La evidencia especificada en el juicio incluyó una hoja de potencia notarial el 9 de febrero de 2023, una hoja del Apéndice 13, una hoja de declaración de tierras, así como un certificado de Bundel de propiedad número 5 Lemo en nombre de Sumita Candra. «E imponer una tarifa de caso al acusado que asciende a Rp 5 mil», explicó el juez.

En la consideración de la decisión, el juez vio algo pesado, como pérdidas materiales de RP270 millones sufridas por Pt Mandiri Bangu Makmur y la actitud del acusado que fue considerado complicado durante el juicio. Mientras tanto, las cosas que alivian, entre otros, el acusado nunca había sido castigado, era educado y tenía dependientes familiares.