¡El caso de difamación se está calentando! Ridwan Kamil fue examinado, Lisa Mariana siguió

Yakarta, Viva – Caso Supuesta difamación que arrastró el nombre del ex gobernador de West Java, Ridwan KamilSigue rodando. Policía de investigación criminal Asegurándose de esta semana al hombre que se llama familiarmente Kang Emil será examinado por investigadores de la Dirección de Delitos Cibernéticos.

«Esta semana RK (Ridwan Kamil) se examinará relacionada con los resultados de las pruebas de ADN. Mientras que LM (Lisa Mariana) Programado la próxima semana «, dijo el director de actos criminales de Siber Bareskrim Polri, general de brigada Himawan Bayu Aji, miércoles 27 de agosto de 2025.

Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigadier General Himawan Bayu Aji (Doc Special)

Afirmó que Himawan, el examen de los dos fue un seguimiento de los resultados de la prueba de ADN anunciada. A partir de ese resultado, es cierto que Ridwan Kamil no es el padre biológico del hijo de Selebgram Lisa Mariana con las iniciales ca.

«Después del examen, luego hacemos el título del caso. Desde allí nos veremos como la construcción legal», dijo.

Este caso comenzó cuando Ridwan Kamil informó a Lisa Mariana el 11 de abril de 2025. Acusó a Lisa de llevar a cabo difamación a través de cargas en las redes sociales. El informe se registró con el número LP/B/174/IV/2025/SPKT/Bareskrim Polri.

El artículo utilizado es la ley de información y transacción electrónica (ITE) y el artículo de difamación en el Código Penal.

La prueba de ADN en sí se realizó el 7 de agosto de 2025 en el Edificio de Investigación Penal de la Policía que involucra a los Pusdokkes de la Policía Nacional. Las muestras de sangre y saliva de Ridwan Kamil y saliva, Lisa Mariana y los hijos de CA fueron tomados y salieron los resultados. No hay compatibilidad.