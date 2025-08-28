El caso de difamación de Hamili Lisa Mariana, Ridwan Kamil entregó evidencia impactante al investigador

Yakarta, Viva – Ex Gobernador de West Java, Ridwan KamilNo habló mucho al cumplir con el llamado de la Dirección de la Ley Penal de la Agencia de Investigación Penal de la Policía relacionada con el presunto caso de difamación que informó a las celebridades Lisa Mariana.

Con pasos rápidos, fue directamente a la sala de investigación mientras rompió a la multitud de equipos de medios que lo habían estado esperando desde el mediodía. Afirmó estar hablando después de que se completó el examen.

«Examen adicional. Más tarde cuando me voy a casa», dijo, jueves 28 de agosto de 2025.

En este medio RK, afirmó traer documentos. En cuanto a lo que se trajo fue el resultado de la prueba ADN que se dice que es una clave importante en los casos que arrastraron su nombre.

«Resultados del ADN», dijo Kang Emil.

Anteriormente informó, este caso comenzó cuando Ridwan Kamil informó a Lisa Mariana el 11 de abril de 2025. Acusó a Lisa de llevar a cabo difamación a través de cargas en las redes sociales. El informe se registró en LP/B/174/IV/2025/SPKT/Policía de investigación criminal.

El artículo utilizado es la ley de información y transacción electrónica (ITE) y el artículo de difamación en el Código Penal. La prueba de ADN en sí se realizó el 7 de agosto de 2025 en el Edificio de Investigación Penal de la Policía que involucra a los Pusdokkes de la Policía Nacional.

Las muestras de sangre y saliva de Ridwan Kamil, Lisa Mariana, y los hijos de CA fueron tomados y los resultados no salieron ningún rival. Para tener en cuenta, el Cuerpo de Bhayangkara confirmó que el informe del vicepresidente del Partido del Grupo Karya (Golkar), Ridwan Kamil contra Lisa Mariana. Ayu Aulia se acercó a la investigación.

«Ya es un estado de investigación», dijo el Director de la Ley Criminal de la Agencia de Investigación Penal de la Policía Nacional, General de Brigada Himawan Bayu Aji, miércoles 21 de mayo de 2025.