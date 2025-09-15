El caso de difamación de Azizah Salsha se calentó, Resbobb y Bigmo finalmente llegaron a la investigación criminal

Yakarta, Viva – El supuesto caso de calumnia que Befell Nurul Azizah Rosiade, hija del vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes VI Andre Rosiade, ingresó a una nueva fase.

Los dos YouTuber que se convirtieron en el reportado, a saber, Dimas Firdaus alias Resbobb y Muhammad Jannah alias Granfinalmente llenar llamar Examen del investigador de la Agencia de Investigación Criminal Polri, hoy. Resbobb llegó primero alrededor de 13.06 Wib. No hace mucho, Bigmo apareció en 13.18 WIB acompañado por su abogado.

«Más tarde, sí, más tarde. Primero cumpliremos con la llamada», dijo el abogado de Bigmo brevemente cuando el equipo de medios lo interrogó, el lunes de 1525.

A la vista, Azizah informó oficialmente dos podcasters a Policía de investigación criminalDespués de que el nombre fue arrastrado en el tema de la infidelidad viral en las redes sociales. El informado es el propietario de la cuenta Tiktok @ibaratbradprittt y la cuenta de YouTube @niceguymo, que se sabe que es administrada por Muhammad Janna alias Bigmo y Adimas Firdaus alias Resbobb.

El abogado de Azizah, Anandya Dipo Pratama, después de hacer un informe en la Policía de Investigación Criminal, el martes 12 de agosto de 2025, dijo que la pérdida obtenida por su cliente era el buen nombre de la familia que estaba empañada.

Anteriormente informó, después del informe, la madre de la madre de Bigmo o Jannah con su hermano, Dimas Firdaus alias Resbob Disculpe con Andre Rosiade.

«Pak Andre Rosiade, soy la madre y Daus de Jannah. Pido disculpas por los eventos que hicieron mis hijos», dijo citado de las piezas de video subidas en la cuenta de Tiktok @suka.

La madre de Bigmo y Resbob también admitió que las acciones de sus hijos fueron puramente su culpa. Porque como madre no podía educar a su hijo para que hiciera un chirrido Azizah salsha.

«Eso es mi culpa, me disculpo al Sr. Andre Rosiade. Eso es todos mis errores, porque mis hijos carecen de la educación de una madre. Pido disculpas Azizah de MBA», dijo.