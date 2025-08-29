El caso de Dharmasthala toma giro cuando Sujata Bhat Desries para retirar la queja







El famoso caso de Dharmasthala ha dado un nuevo turno el viernes. Sujata Bhat, la madre de la estudiante de medicina que desapareció en 2003, ahora ha expresado su deseo de retirar su queja. El desarrollo se produce después del Equipo de Investigación Especial (SIT), que está investigando el Dharmasthala Case, había interrogado a Bhat por tercer día consecutivo el viernes, informó PTI.

Según las fuentes, Bhat había alegado previamente que su hija Ananya desapareció de las instalaciones del Templo Dharmasthala hace 22 años. Sin embargo, durante el interrogatorio, expresó su deseo de retirar la queja.

Los investigadores de la SIT señalaron que ella parecía estar bajo una presión significativa y estaba luchando con el interrogatorio sostenido, informó PTI. Sus declaraciones de volteo y respuestas conscientes a las preguntas formuladas por las autoridades están haciendo que el caso sea aún más complejo.

Mientras la sonda aún está encendida, el SENTARSE Los oficiales encontraron que sus declaraciones son contradictorias con sus afirmaciones anteriores, lo que sugiere que estaba mintiendo y obstruyendo el proceso legal.

Bhat había afirmado anteriormente que la desaparición de su hija era parte de una conspiración más grande. El viernes, reveló los nombres de ciertas personas supuestamente involucradas detrás de él, informó PTI.

Sin embargo, los oficiales de SIT no confirmaron los detalles, afirmando que las revelaciones se están verificando. El caso ha llamado la atención generalizada, luego de las acusaciones de que la narrativa de una niña desaparecida puede haber sido fabricada.

En medio de la investigación desordenada, los esfuerzos continuos de SIT se centran en verificar las reclamaciones de Bhat y encontrar pruebas para corroborar la queja.

Expertos legales dijo que incluso si Bhat retira formalmente su queja, es muy probable que el SIT continúe con la investigación, ya que el asunto implica acusaciones serias y ya ha entrado en el proceso judicial.

Se espera que el SIT presente un informe provisional en los próximos días, el caso desencadenará el combate político y los debates públicos a gran escala.

Bhat había aparecido por primera vez antes del Sit en Belthangady el martes.

Según los oficiales de policía que investigaron el caso de Dharmasthala, Bhat había presentado una queja el 15 de julio de 2025 en la estación de policía de Dharmasthala. Ella afirmó que su hija, Ananya, que era estudiante de medicina, desapareció de las instalaciones del Templo Dharmasthala en 2003.

