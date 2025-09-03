El caso de Deddy Yevri Sitorus fue estimulado como Ahok, la declaración fue cortada y se convirtió en polémica

Yakarta, Viva – Acción de desactivación contra los miembros RPD Como Ahmad Sahroni, Adies Kadir, Uya Kuya, Nafa Urbach y Eko Patrio son vistos como consecuencias porque lastiman los corazones de las personas.

Sin embargo, según el director del Instituto de Estudio de Nusakom Pratama, Ari Junaedi, dijo que el comportamiento de los miembros de DPR no podía ser generalizado, y mucho menos de acuerdo con sus componentes.

Ari también destacó lo que le sucedió al miembro del DPR de PDIP, Deddy Yevri Sitorus, quien también se le instó a ser desactivado. De hecho, la persona en cuestión se vio afectada por las piezas de video en redes sociales Al discutir el problema salarial del DPR.

«Debe ser recordado, la declaración de Deddy Yevri Sitorus en una estación de televisión privada se entregó mucho antes de las manifestaciones. El video de la declaración de Deddy lo cortó deliberadamente. Similar al caso de la declaración de decapitación de Ahok, causando una información errónea en la comunidad», dijo, el miércoles 3 de septiembre de 2025.

También enfatizó que Deddy Yevri Sitorus no parecía absorto en el baile después del discurso anual del presidente Prabowo en el MPR hace algún tiempo. Pero todavía recibió ataques masivos en las redes sociales.

«Lo que sucede es que la declaración está cortada y asociada con el contexto que se está desarrollando en este momento», dijo Ari.

Dijo que la figura de Deddy Yevri Sitorus era muy conocida en su distrito electoral debido a su preocupación.

«A menudo me quedo en Tarakan, Tanjung Selor, y voy en el interior del norte de Kalimantan. Para la gente de los sub -distritos de Lumbis y Krayan en los distritos de Nunukan o Kayan a Bahau ulu en Malinau Regency, la asistencia y la preocupación de Deddy, dicen muy claramente. Si los residentes necesitan electricidad o las dificultades de gases de gas, Deddy Deddy, Deddy, Deddy, d.

Según ARI, algunos miembros de DPR típicos como Deddy Yevri Sitorus. «Su declaración es crítica, fácilmente compasión y ayuda diligentemente a las personas indiscriminadamente, la religión y la clase», dijo.

Ari afirmó que su existencia en Kaltara no tuvo nada que ver con importancia Política de Deddy. «Está precisamente relacionado con los intereses de los gobiernos locales que a menudo están en desacuerdo con Deddy Yevri Sitorus», dijo nuevamente.