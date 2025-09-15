El caso de corrupción de Chromebook, pidió que revisara Google

Yakarta, Viva – Experto de derecho penal, Suparji Achmad dijo que la oficina del fiscal general (ATRÁS) puede llamar Google a que se le solicite información sobre el presunto flujo de fondos penales corrupción obtención proyecto de laptop Chromebook Vale la pena Rp9.9 billones.

Según él, la categoría de testigos llamados ciertamente sabe y experimentó el evento.

«Retirado en el contexto llamado como un testigo CAN porque se sospecha que veía, escucha, experimenta el evento», dijo Suparji el lunes 15 de septiembre de 2025.

Él dijo, si en el proceso de examen hay evidencia obtenida por el investigador de la Oficina del Fiscal General, entonces debe haber responsabilidad legal. En 2016, continuó, había una corporación que podría rendir cuentas con varias condiciones.

«Hay suficiente evidencia. Está ayudando a cometer crímenes, mantener el producto del crimen o permitir el mal», explicó.

Suparji explicó de acuerdo con el Artículo 2 y el Artículo 3 de las disposiciones de la Ley Penal de Corrupción (Corrupción) sobre la enriquecimiento de sí mismos, otros o corporaciones.

Es decir, dijo, el ex Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Ministro de Educación y Cultura), Nadiem Makarim, si se afirma que no recibe el flujo de fondos de corrupción para las computadoras portátiles de Chromebook, pero hay quienes se benefician, entonces el elemento de corrupción aún se cumple.

«Por lo tanto, no tiene que ser el que acepta. Cuando sus acciones son contra la ley y hacen que otros se vuelvan más ricos ilegalmente, debe tenerse en cuenta. Eso está claro», dijo Suparji.