Jacarta – Instituto de Políticas de Adquisición de Bienes/Servicios Gubernamentales (LKPP) proporciona una explicación sobre el proceso de adquisición de portátiles Chromebook que arrastró el nombre del ex Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.

El diputado de Asuntos Jurídicos y Resolución de Objeciones de LKPP, Setya Budi Arijanta, enfatizó que su partido no participa directamente en la ejecución de la compra de bienes.

«La adquisición y administración de bienes es en realidad ejecutada por cada ministerio, institución y gobierno regional. LKPP sólo proporciona un sistema o facilita a los compradores y vendedores a través de catálogos electrónicos», dijo Setya en su declaración oficial, citada el sábado 25 de octubre de 2025.

Explicó que las partes que son totalmente responsables de las adquisiciones son el Usuario del Presupuesto (PA), la Autoridad del Usuario del Presupuesto (KPA) y el Oficial de Compromiso (PPK) en cada agencia.

La Autoridad Palestina, que generalmente tiene un nivel ministerial, establece las políticas de importación y el uso de productos nacionales. Mientras tanto, se creó y anunció un Plan General de Adquisiciones (RUP) en el sistema LKPP como una forma de transparencia.

Al adquirir productos del catálogo LKPP, se da prioridad a los Productos Nacionales (PDN). Se pueden utilizar nuevos productos importados si PDN no puede satisfacer las necesidades.

«Aquellos que tienen un certificado TKDN de 1% a 39% de contenido son la capa 2. Si la capa 1 no está, la capa 2 no está, entonces puedes comprar la capa 3», explicó Setya.

También aclaró los malentendidos públicos sobre los precios en los catálogos electrónicos. Según él, el precio indicado es el precio máximo, no el precio final. Por tanto, PPK está obligada a negociar para obtener el mejor precio. LKPP incluso encontró diversas violaciones, como planificación inadecuada, márgenes presupuestarios y negociaciones que no cumplían con los procedimientos.

«Por lo tanto, si alguien es arrestado por las fuerzas del orden, normalmente ha habido problemas desde la planificación, como márgenes, adquisiciones ficticias o incumplimiento de los requisitos», subrayó.

Mientras tanto, Nandang Sutisna, experto legal en adquisición de bienes/servicios de la Universidad Ibn Khaldun de Bogor, cree que mientras las computadoras portátiles Chromebook sigan disponibles en el catálogo electrónico con las mismas especificaciones y precios que cuando las compró el Ministerio de Educación y Cultura, entonces no habrá ningún problema con su adquisición.

«Esto significa que las especificaciones y el precio del portátil siguen siendo relevantes y se debe partir de que la adquisición no es problemática», afirmó.