El caso de CCTV de Inara Rusli aún está en curso, resulta que alguien cercano a ella la traicionó

Jacarta – Casos reportados de sospecha de piratería de cámaras de vigilancia Inara Rusli continúa desplegándose en Bareskrim Polri. Este asunto no se trata solo de grabar. circuito cerrado de televisiónpero también sacó a la luz el conflicto de creencias en el círculo más cercano al artista.

Se sospecha que el denunciado en este caso es una persona que trabaja en la zona de origen de Inara Rusli. Se dice que esta persona tiene acceso interno y se sospecha que es la persona que tomó y distribuyó imágenes de CCTV sin permiso. Desplázate para ver la información completa, ¡vamos!

Esta grabación provocó previamente un revuelo público después de que fuera cuestionada por Wardatina Mawa, la esposa de Insanul Fahmi. Mawa sospecha que hay una aventura entre su marido e Inara Rusli basándose en el vídeo de CCTV que circula. De hecho, hubo afirmaciones de que la grabación duró hasta dos horas.

Sin embargo, esta afirmación fue inmediatamente negada por el abogado de Inara Rusli, Deddy DJ. Destacó que la duración del vídeo en cuestión estaba lejos del tema en desarrollo.

«Dos minutos, no dos horas. El CCTV fue tomado por alguien cercano a Inara irrumpiendo en el sistema, no es original. Debe estar sujeto a un artículo, como si fuera auténtico. Eso es lo que informó Mbak Inara. El testimonio del testigo es suficiente, sólo queda que los investigadores trabajen para determinar los próximos pasos», dijo Deddy.

Según Deddy, este tema no sólo cae dentro del ámbito de la Ley ITE sobre acceso ilegal, sino que también tiene el potencial de estar sujeto a otros artículos penales. Dijo que esta acción se parecía al robo de un sistema de seguridad.

«Ese también es un artículo sobre robo. CCTV, el sistema fue movido, es un artículo sobre robo, dijo el investigador», dijo.

En cuanto a la identidad del autor que distribuyó la grabación, Deddy confirmó que los investigadores aún están investigando y desarrollando información de los testigos que habían sido interrogados.

«Se está investigando quién es el autor. Mi clienta, la señora Viola, ha proporcionado los detalles», explicó.

También reveló que el equipo legal de Inara Rusli había presentado una serie de pruebas a los investigadores, desde declaraciones de testigos hasta pruebas digitales.

«Las pruebas de las declaraciones de testigos, peritos y demostraciones también están disponibles a través de WA para mi cliente. Ya se han transmitido al Jefe de Unidad», dijo.

Además del caso de CCTV, Deddy también reveló otros hechos que complicaron el problema. Dijo que Inara Rusli había mantenido previamente un secreto sobre su matrimonio en serie con Insanul Fahmi, que sólo era conocido por su gente de confianza.