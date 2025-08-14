El ‘Caso 137’ de Dominik Moll adquirido por el movimiento de películas para el lanzamiento de EE. UU.

Dominik MollTítulo de la competencia de Cannes «Caso 137«(«Expediente 137«) Ha sido adquirido por Movimiento cinematográfico para su lanzamiento en América del Norte.

Film Movement, que anteriormente lanzó el aclamado procedimiento policial de 2022 de Moll «The Night of the 12th» en la región, debutará «Case 137» teatralmente el próximo año, seguido de plataformas de entretenimiento digital y doméstico.

El drama del crimen francés sigue a Stéphanie Bertrand (Leá Drucker), «un oficial de policía de principios que trabaja para asuntos internos» que está «asignado a un caso que involucra a un joven herido severamente durante una manifestación tensa y caótica en París», la sinopsis de la película dice. «Si bien no encuentra evidencia de violencia policial ilegítima, el caso da un giro personal cuando descubre que la víctima es de su ciudad natal».

«Caso 137» fue bien revisado fuera de Cannes, con VariedadSOY LODGE Llamándolo «muy efectivo» e «inteligente, secado y debidamente enfurecido a su vez». También elogió a Drucker, diciendo que ella proporciona un «rendimiento de anclaje de complejidad sustancial y humanidad llena de huesos».

«Estamos encantados de continuar nuestra colaboración con Dominik Moll al llevar el ‘Caso 137’ al movimiento cinematográfico», dijo el presidente de la compañía, Michael Rosenberg, en un comunicado. «Después del éxito de ‘The Night of the 12th’, Moll nuevamente ofrece un procedimiento tenso y moralmente cargado que no solo involucrará al público como un drama criminal tenso y convincente, sino que también generará conversación sobre la justicia, la responsabilidad y la responsabilidad moral».

Moll agregó: «Es un gran placer trabajar por segunda vez con el movimiento de la película, esta vez para el lanzamiento de mi nueva película, ‘Caso 137.’. Como en ‘The Night of the 12th’, he tratado de hacer una película entretenida y provocadora, examinando el lugar de la policía en nuestra sociedad «.

La pizarra actual de Film Movement también incluye al ganador de Berlin Silver Bear de Huo Meng «Living the Land», el cineasta francés Auberi Edler «An American Pastoral», el título de Venecia de Neo Sora «Happyend», «Paying For It» de Sook-yin Lee, «Happy Happy Holidays» de Scandar Copti «.