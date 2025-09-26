





Un estudiante de derecho de 21 años resultó herido después de que su bicicleta se deslizó debido a un bache en el Carretera Western ExpressEl paso de Andheri, nuestro informe de la página principal leída. Su casco fue aplastado por un camión mezclador de cemento. El joven sufrió lesiones en la cabeza y las manos y estaba siendo tratado en un hospital suburbano en el momento en que se publicó el informe.

Citó en el informe que llevaba un casco, y cuando se acercó al paso elevado de Andheri, su bicicleta se deslizó ya que había un gran bache.

Se cayó, y un mezclador de cemento corriendo se aplastó el casco. Sobrevivió aunque sufrió heridas en la cabeza y las manos. Dijo que las autoridades que ignoraron este cráter deberían obtener el castigo más estricto, a pesar de que escapó de la muerte. Negó acelerar o montar zig-zag, culpando al bache por su accidente.

Al lanzar una ojo de supervivencia, es importante tener en cuenta que el casco salvó la vida de este hombre. Use un casco; Hará la diferencia entre la vida y la muerte, ese es el resultado final. Un concertado casco La campaña ha creado conciencia y aseguró que más jinetes usan cascos. Sin embargo, hemos sido testigos, desafortunadamente, de hecho, que los jinetes que están transportados por no adherirse a la regla, discutiendo con policías y autoridades.

A veces, dicen que han quitado el casco solo durante unos minutos, señalándolo en su bicicleta, o inventando algunas otras excusas que hacía mucho calor o que estaban a punto de ponerla o algo así.

Varias veces, el casco en sí no es de buena calidad o lo que se necesita como escudo. Es una versión barata y endeble que se rompe y se rompe fácilmente, dando una falsa sensación de seguridad al usuario y, de hecho, lo impone al mismo tiempo. Es necesario un casco, usa tu cabeza sabiamente y envases tú mismo.





