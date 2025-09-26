El cargo de terrorismo contra Liam Óg Ó Hannaidh – mejor conocido por su nombre artístico mi amigo de parte del trío de rap irlandés del norte Rótula – Ha sido expulsado de la corte en el Reino Unido por un error técnico.

Chara fue acusado en mayo por presuntamente mostrar una bandera en apoyo de la organización proscrita Hezbolá en un concierto el año pasado. El jugador de 27 años negó el cargo y lo ha descrito como político.

El músico, que también interpretó a él mismo en la película ganadora del Bafta del año pasado «Kneecap» junto con los compañeros de banda Móglaí Bap y DJ Próvaí, apareció en Woolwich Crown Court el viernes.

«Encuentro que estos procedimientos no fueron instituidos en la forma correcta», dijo el magistrado jefe Paul Goldspring, señalando que no se había cumplido un «límite de tiempo legal de seis meses». «El límite de tiempo requiere que el consentimiento se haya otorgado en el momento o antes de la emisión de la solicitud. En consecuencia, el cargo es ilegal y nulo y este tribunal no tiene jurisdicción para probar el cargo».

En la comparecencia ante la corte anterior de Chara el 20 de agosto, se escucharon argumentos legales sobre si el cargo se presentó dentro del límite de tiempo de seis meses.

El caso se presentó a principios de este año después de que la policía metropolitana estudió imágenes de video del concierto de noviembre en la ciudad de O2 Kentish de Londres después de las declaraciones que Kneecap realizó durante su set en Coachella. Mientras estaban en el escenario, condenaron lo que describieron como el «genocidio del pueblo palestino» de Israel y mostró un mensaje que decía «Fuck Israel. Free Palestine».

Poco después de la primera aparición en la corte de Chara en junio, Kneecap jugó un Empaquetado en Glastonburyque la BBC optó por no transmitir en vivo debido a la creciente controversia del grupo en el Reino Unido durante el espectáculo, Kneecap lideró los cantos de «Fuck Keir Starmer» y habló sobre los cargos contra Chara. «Mo Chara estuvo en los tribunales, los tribunales de Westminster este mes», dijo el miembro Móglaí Bap de su compañero de banda. «No es la primera vez que haya un aborto espontáneo de la justicia para una persona irlandesa en el sistema de justicia británico».

Kneecap, que durante mucho tiempo ha sido partidaria de los derechos palestinos y ha utilizado constantemente su plataforma para hablar en contra del asalto continuo de Israel a Gaza desde el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre de 2023, han descrito el cargo como una «distracción de los crímenes de guerra que el apoyo estatal británico».

En una respuesta a las acusaciones policiales, Kneecap a principios de este año afirmó que «no lo han hecho, y nunca han apoyado a Hamas o Hezbolá» y que el supuesto metraje del concierto de Londres había sido «sacado deliberadamente de todo contexto» como parte de una «campaña de frotis coordinada» sobre sus críticas a Israel.

Después del concierto de Coachella en febrero, Sharon Osbourne lideró las llamadas de las visas de los Estados Unidos de Kneecap para ser revocada por lo que llamó «discurso de odio». Kneecap respondió diciendo: «Las declaraciones no son agresivas, sin embargo, asesinar a 20,000 niños».