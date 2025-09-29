El cargo de jefe de policía nacional prerrogativa del presidente, la policía nacional debe ser sólida

Yakarta, Viva – El presidente del reloj policial indonesio (IPW), Sugeng Teguh Santoso, reveló que la cita Jefe de la policía nacional es la prerrogativa del presidente Prabowo Subianto.

Sugeng transmitió esto cuando respondió a la multitud de varios nombres de candidatos para el jefe de la policía nacional que ingresó al discurso público que luego reemplazaría al general Pol Listyo Sigit Prabowo.

Tasa de Sugeng, todos los oficiales de alto riesgo (almidón) Polri El rango de general de tres estrellas tiene derecho a convertirse en el jefe de la policía nacional, incluidos aquellos que no son de Akpol o no Akpol.

«Todos los (nombres) de los oficiales de policía de alto rango en circulación, D, R y S son los tres estrellas (generales), todos ellos, todos ellos, todos tienen los mismos derechos, tienen la misma oportunidad», dijo a los periodistas, Yakarta, lunes 29 de septiembre de 2025.

Sin embargo, según Sugeng, a partir de los nombres que circulan, hubo un nombre que hizo que el cambio del cambio del jefe de la policía nacional fuera más interesante.

«A partir de esta circulación, presto atención a una persona que es algo diferente, el otro derecho, como Komjen Suyudi (S) jefe de BNN, Pak Dedi (D) Praseteto Wakapolri y otro Rudi (R) Darmoko Akpol 93, todo esto es Akpol, y lo que es interesante es un nombre circular a Akpol),», dice todo.

Sugeng dijo que, aunque no de Akpol, Komjen Pol Rudy Heriyanto todavía tenía los mismos derechos y oportunidades para convertirse en un jefe de policía nacional.

«La pregunta es si puede (Rudy Heriyanto convertirse en el jefe de la policía nacional).

Además de los términos de los requisitos del rango de Polri de tres estrellas, reveló Sugeng, Komjen Pol Rudy Heriyanto también tenía un historial, competencia y logros que era bastante capaz.

«Había servido como Kapolda, Kadivkum, previamente dirigida, Dirkrimum Polda, fue una vez el jefe de policía, estas son posiciones que en mi opinión son bastante estratégicas. Es decir, como un no AKPOL, es reconocido como equivalente. Así que lo mismo», dijo.

Sin embargo, Sugeng entregó completamente el proceso de reemplazar al jefe de la policía nacional al presidente Prabowo Subianto porque esta era la prerrogativa del presidente.

Pero claramente, Sugeng le pidió a la gente de la policía nacional que siempre mantuviera la solidez de cualquier persona designada por el presidente Prabowo para convertirse en el jefe de la policía nacional más tarde.

«Ahora esto ciertamente regresa a los derechos prerrogativos del presidente relacionados con este nombramiento. Con respecto al cambio del jefe de la policía nacional, porque esto es una necesidad, por lo que en mi opinión, la policía nacional, los principales funcionarios en particular, deben ser compactos para mantener la integridad, incluso en el proceso de cambio de liderazgo, esta es la autoridad del presidente», dijo.

Incluso si hay una competencia, dijo Sugeng, entonces haga una competencia saludable, no use formas astutas como hacer una campaña negra.

La razón, Sugeng admitió que estaba preocupado, si la policía interna no fuera sólida, las partes que no estaban contentos con la Policía Nacional.

«Porque más tarde, aunque está relacionado con el personal, pero más tarde lo feo y atacado es la institución de la Policía Nacional. Mi mensaje, el pueblo de todos los niveles debe ser sólido», dijo. (Hormiga)