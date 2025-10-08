El capturador se ha ido, pero su fantasma permanece

No hace mucho tuve una conversación sobre películas de terror con Variedaddel ex crítico principal de cine de Asia en el que mencioné que las historias de fantasmas (especialmente las japonesas, donde los espíritus acechan a los vivos hasta que se puede rectificar alguna injusticia no resuelta de su pasado) realmente no me asustan, porque los fantasmas no son reales. Oh, pero lo son, insistió, sugiriendo que ella misma pudo haberlos encontrado. Lo que mi colega chino no puede entender es la obsesión de los estadounidenses por las películas de terror. Ese es un género que no le aporta nada, ya que los asesinos en serie parecen tan alejados de su cultura como los fantasmas de la mía.

Me acordé de esta conversación mientras miraba «El teléfono negro 2,» director Scott DerricksonLa ingeniosa secuela de su atmosférico espectáculo de terror de Blumhouse sobre Grabber, un psicópata (interpretado por Ethan Hawke con una elaborada máscara de diablo) que atrae a los niños a la parte trasera de su camioneta y los aterroriza. La original, estrenada en 2021, pero ambientada 43 años antes, fue lo que podríamos llamar una película de terror “elevada”, mientras que la continuación (que se inclina aún más hacia el espeluznante estilo retro de la película) efectivamente cambia de género, jugando como un cruce entre una película de fantasmas y “A Nightmare on Elm Street”.

Derrickson no tiene más remedio que adaptarse, lo cual hace de manera bastante impresionante, ya que el asesino ahora está muerto. Con la ayuda de un místico teléfono negro en la pared de su celda en el sótano, Finney Blake (Mason Támesisestrella de la película de acción real de este año “Cómo entrenar a tu dragón”) derrotó al hombre que lo secuestró en la primera película. Se asoció con las inquietas víctimas del Grabber para vencer al retorcido secuestrador. Entonces, ¿qué se supone que debe hacer una secuela? Aunque parece que “The Black Phone” (que fue adaptado de un cuento del hijo de Stephen King, Joe Hill) puede haberse arrinconado, Derrickson y el coguionista C. Robert Cargill sugieren que Grabber ahora está atormentando a la familia Blake desde más allá de la tumba.

Finn, como ahora se hace llamar el superviviente de la primera película, todavía recibe llamadas del Otro Lado. Pero la secuela está más interesada en su hermana menor, Gwen (interpretada por la actriz Madeleine McGraw). Tiene un don (aunque algunos podrían llamarlo una maldición) que le permite comunicarse con los espíritus, excepto que en su caso no necesita un teléfono: hablan con Gwen en sus sueños, que son tan convincentes que se sabe que se levanta de la cama. Finn hace todo lo posible para vigilar a su hermana sonámbula y, en una escena, la sigue a través de la ciudad hasta el sótano donde Grabber lo había retenido.

Eso sí, vi “The Black Phone 2” antes de ver la primera película, lo cual no es ideal: gran parte de la trama no tiene sentido sin contexto. Casi todo lo que tiene que ver con los teléfonos es confuso para los recién llegados, y lleva un poco de tiempo comprender por qué Finn (que sobrevivió a un brutal secuestro) ahora está descargando su agresión contra otros niños en la escuela. Mientras que el original trataba sobre la amenaza muy real de la violencia (y la implicación de que algún tipo de abuso sexual podría estar involucrado), su secuela trata más del trauma de sobrevivir a tales actos y la forma en que impacta no solo a las víctimas inmediatas, sino también a sus familias.

En la segunda película, Derrickson revela detalles cruciales sobre el suicidio de la señora Blake, que pudo haber llevado a su marido (Jeremy Davies) al alcoholismo y al abuso. Es una ventaja para la película que algunos de estos vergonzosos secretos de una pequeña ciudad, incluida la forma en que una entidad sobrenatural obliga a los niños contra su voluntad, resuenan en la misma línea que “Armas”, que resultó ser el gran estreno de terror del verano. Desde que “Stranger Things” de Netflix aprovechó esa cepa de terror temprana de Stephen King de la era Amblin, el género ha recurrido a sintetizadores y una iluminación espeluznante al estilo “Poltergeist” para canalizar una vibra vintage de los 80.

Resistiendo ese impulso, Derrickson opta por un tono diferente, adoptando la sensación analógica (a través de imágenes toscas en Super 8 y un diseño de sonido incómodamente chirriante) de 1982, cuando se ambienta esta película. La partitura, compuesta por el hijo del director, Atticus, tiene una cualidad etérea y onírica que es más suave e hipnótica que la mayoría de las películas de terror, y hace un uso estratégico de canciones lanzadas en el intervalo de cuatro años desde 1978 (en particular, “The Wall” de Pink Floyd). Los decorados están decorados con carteles y accesorios antiguos, suficientes para dar textura sin distraer.

Los sueños de Gwen sugieren algún tipo de conexión entre ella y tres de las víctimas de Grabber, así como su madre muerta, quien la llama desde un teléfono público en un campamento de invierno cristiano (dirigido por Demián Bichir). Gwen ve cadáveres flotando en la superficie de un lago congelado, tallando letras en el hielo desde abajo, y convence a su novio, Ernesto (Miguel Mora), y a Finn de que conduzcan bajo condiciones de tormenta de nieve para investigar. Mientras tanto, el fantasma de Grabber se vuelve cada vez más peligroso en sus sueños, hasta el punto de que cualquier cosa que le haga en ese ámbito también afecta su cuerpo dormido. Si él la corta con su hacha, ella sangra de verdad, de la misma manera que Freddy Krueger mató a todos esos niños en Elm Street.

Aún interpretando al Grabber, simplemente destrozado y ensangrentado después de lo que Finn le hizo, Hawke tiene menos presencia aquí que en “The Black Phone” o “Sinister”, su primera (y mejor) colaboración con Derrickson. El director reconoció una dimensión en el actor que nadie había visto antes, y Hawke parece disfrutar accediendo a esa parte más oscura de su personalidad. Está escondido detrás de esa máscara de demonio sonriente, o una cara protésica desfigurada y colmillos falsos, pero su voz es lo suficientemente amenazadora. Es notablemente aterrador, considerando el ritmo deliberado y cuán pocas personas realmente mueren en “The Black Phone 2”, lo cual le doy crédito a que todas las apuestas están equivocadas cuando se trata de sueños. La película se esfuerza por aplicar la lógica, provocando risas (que no son desagradables en el género tenso), pero finalmente lo logra al idear una fórmula en la que dos amenazas (fantasmas y asesinos en serie) llaman.