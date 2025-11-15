El capitán Jenner y Mauro se convierten en el pilar de primera línea

Bogor, VIVA – La selección nacional sub-23 de Indonesia presentó su mejor composición para enfrentarse a Mali Sub-23 en un partido de prueba internacional en el estadio Pakansari, Cibinong, Bogor, el sábado por la noche. Este partido forma parte de la agenda del Partido Amistoso Internacional, así como una oportunidad para fortalecer las tácticas de Garuda Muda de cara a los SEA Games 2025 en Tailandia.

Lea también: El Sub-23 de Indonesia está listo para luchar contra Mali, así lo dice el capitán Kadek Arel



La entrenadora Indra Sjafri volvió a contar con dos jugadores de la diáspora que actualmente están acaparando la atención del público del fútbol nacional: Ivar Jenner del Jong Utrecht y Mauro Zijlstra del FC Volendam. Se cree que ambos aparecen desde los primeros minutos y desempeñan un papel central en el patrón del juego.

Ivar Jenner no sólo es un jugador que marca el ritmo, sino que también tiene grandes responsabilidades como capitán del equipo. Esta decisión confirma la visión de Indra sobre la capacidad de liderazgo e influencia de Ivar en el centro del campo. Mientras tanto, Mauro Zijlstra se colocó como punta de lanza con la esperanza de poder maximizar la agresividad de los ataques de Indonesia desde el inicio del partido.

Lea también: Indonesia Sub-23 vs Mali, Indra Sjafri recuerda al rival: esto no es Singapur ni Filipinas



La combinación de jugadores heredados y jóvenes talentos locales es una estrategia que Indra Sjafri ha vuelto a enfatizar para reforzar la profundidad de la plantilla. Se cree que este enfoque puede mejorar la calidad del juego, especialmente contra oponentes con fuertes características físicas como Mali.

En la posición de portero se vuelve a confiar en Cahya Supriadi para aparecer como titular. Mientras tanto, los cuatro defensores que estaban frente a él eran Kadek Arel, Kakang Rudianto, Raka Cahyana y Dony Tri Pamungkas. Se espera que esta composición pueda garantizar la estabilidad defensiva y al mismo tiempo apoyar el progreso de los ataques desde los flancos.

Lea también: Malí es un duro rival para la selección indonesia sub-23 de cara a los SEA Games de 2025



En el mediocampo, el dúo Ivar Jenner y Ananda Raehan fueron el centro de la distribución del balón y el equilibrio del juego. Desde las bandas, Rafael Struick y Rahmat Arjuna tuvieron la tarea de aportar la creatividad, la velocidad y el juego directo necesarios para penetrar la línea defensiva de Mali. Aparte de eso, a Frengky Missa se le asignó un papel versátil desde la segunda línea para agregar variedad al esquema de ataque.

El objetivo del juego de Indonesia sigue siendo explotar la velocidad y el control del balón en el área central. Este partido de prueba también es una medida importante para que los entrenadores evalúen la madurez del equipo antes de ingresar al torneo oficial el próximo año.