El capitán del equipo nacional indonesio estaba criando en la Serie A, Sassuolo Libas Verona y Tempel Inter Milan

VIVA – Defensor principal Equipo nacional Indonesia, Jay idzesde nuevo mostrar calidad mientras lleva Sassuolo Ganó una victoria estrecha sobre Hella Verona en la Serie de la Liga Italiana A.

Leer también: Emil Audero fue tachado, el equipo nacional indonesio confía en estos 4 porteros para la calificación de la Copa Mundial 2026



Ven al estadio Marc’antonio Bentegodi el sábado por la mañana Wib, 4 de octubre de 2025, Sassuolo regresó con tres puntos después de ganar 1-0. El objetivo único de Andrea Pinamonti en el minuto 71 fue la diferencia en el feroz partido.

El gol comenzó con patear a Pinamonti, quien fue empujado por el portero de Verona, Lorenzo Montipo. Pero la pelota vomitó hacia Pinamonti, que con calma golpeó la pelota en la meta.

Leer también: ¡Viral! Se sospecha que Hokky Caraka charla desagradable con las mujeres en Instagram: aquí los amigos duermen



Detrás de esta victoria, el centro de atención estaba en Jay Idzes. El capitán Equipo nacional indonesio Aparece 90 minutos completos y conviértete en una pared resistente en la línea de fondo.

Se demostró que su dúo con Tarik Muharemovic era sólido. Idzes ganó todos los duelos de bola inferior, registró el 88 por ciento de los operandos precisos y se convirtió en un tope que era difícil de penetrar.

Leer también: Horrificado, 3 leyendas del equipo nacional indonesio se convirtieron en asistente de Indra Sjafri en los Juegos SEA de 2025



No solo eso, el jugador de 25 años registró 15 veces un barrido limpio, 1 intercepción y 3 victorias de duelo de aire de 7 pruebas. Estadísticas que hacen que sea digno de ser llamado como uno de los hombres del partido.

La victoria sobre Verona trajo a Sassuolo a empujar a la mitad del tablero de la Serie A A. El equipo hecho por Fabio Grosso ahora está encaramado en la octava posición de la clasificación con una colección de 9 puntos de seis partidos. Idzes CS tiene los mismos puntos que Enterrar Milán.

El impresionante desempeño de Idzes con Sassuolo es ciertamente una buena noticia para el equipo nacional indonesio. Porque, en los próximos días, volverá a usar uniformes de Garuda para enfrentar a Arabia Saudita (9 de octubre) e Irak (12 de octubre) en la cuarta ronda de las clasificatorias de la Copa Mundial 2026.

Las esperanzas públicas también fluyeron profusamente, por lo que la clase elegante Jay Idzes en la Serie A podría continuar al defender el rojo y el blanco en el partido decisivo.