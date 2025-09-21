VIVA – Atacando al centrocampista Laurin Ulrichque fue prestado por VFB Stuttgart a 1. FC Magdeburg, abre oportunidades para defender Equipo nacional indonesio Aunque actualmente sigue siendo el capitán alemán del U-20.

Ulrich nació en Heidenheim y Der Brenz, Alemania, el 31 de enero de 2005. Tiene sangre indonesia de su abuelo de Surabaya, Java Oriental.

Desde la joven, Ulrich ha sido una suscripción Equipo nacional alemán Grupo de edad, a partir del U-16 hasta ahora U-20. En la Elite League U-20 2025/2026, se le confía para dirigir el Sub-20 alemán como capitán.

En el partido contra Swiss U-20, Ulrich trajo a su equipo a ganar 5-1. Cuando se enfrentó a Italia U-20, talló dos asistencias en una victoria de 4-0.

«Es difícil de decir. Sé sobre la solicitud, pero ahora estoy jugando para Alemania», dijo Ulrich en el canal de YouTube 1. FC Magdeburg. «Pero nunca digas ‘nunca’. Ya veremos», agregó.

Este producto de la Academia Stuttgart acaba de defender al primer equipo. El resto a menudo es prestado, incluso a SSV ULM 1846 en la tercera casta de la liga alemana la temporada pasada.

Ahora, en la división de la liga alemana, Ulrich ha actuado cinco veces con Magdeburg y registró dos asistencias.

Con respecto a la posibilidad de fortalecer el equipo nacional indonesio, Ulrich no ha cerrado la puerta. «Pero no descarto la posibilidad. Si mi carrera en Alemania continúa, ciertamente no importa», dijo.