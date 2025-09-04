El caos entra en erupción en la Asamblea de Bengala Occidental en medio de TMC, BJP Face-Off







La Asamblea de Bengala Occidental se sumergió el jueves en el caos como gobernar TMC y la oposición BJP MLA participó en duelos verbales calentados, mientras que la suspensión de cinco MLA de BJP empañó un debate sobre una resolución del gobierno sobre presuntas atrocidades contra los migrantes bengalíes.

El alboroto comenzó momentos antes de que el primer ministro Mamata Banerjee estuviera programado para dirigirse a la Cámara, y los legisladores de BJP criaron consignas, cuestionando la suspensión del líder de la oposición Suvendu Adhikari el 2 de septiembre.

Se convirtió rápidamente en un enfrentamiento completo, como TMC MLAS contrarrestó los consignas, forzando múltiples interrupciones en los procedimientos.

A medida que el pandemonio continuaba, el orador Biman Banerjee suspendió el jefe de BJP, Whip Shankar Ghosh, de la asamblea por el resto del día para crear desorden.

Con Ghosh negándose a irse, los mariscales de la asamblea fueron llamados, y fue arrastrado físicamente fuera de la casa, provocando fuertes protestas de los bancos de oposición.

BJP Mlas Agnimitra Paul, Mihir Goswami, Bankim Ghosh y Ashok Dinda fueron suspendidos posteriormente a medida que se intensificaba el alboroto.

A medida que la temperatura en la casa se disparó con ambos lados que se involucran en duelos verbales calentados, los alguaciles estaban guardados entre los dos grupos para evitar cualquier pelea.

«¿Por qué el BJP no me permite hablar en la casa?» Preguntó una Mamata Banerjee exasperada, deteniéndose varias veces mientras continuaban los consignas de oposición.

En un momento, se vieron varios MLA de TMC moviéndose hacia los bancos BJP, lo que provocó una intervención rápida del personal de seguridad.

A pesar del caos, el presidente Banerjee no aplazó la casa, decidida a continuar con los procedimientos programados.

Los legisladores de BJP también alegaron que las botellas de agua fueron arrojadas a los bancos del Tesoro durante las peleas.

El primer ministro acusó a los MLA de BJP de tratar deliberadamente de sabotear una discusión seria sobre la difícil situación de bengalí trabajadores migrantes.

«El BJP no quiere que salga la verdad. Están obstruyendo la casa para desviar la atención de los problemas reales», alegó.

Después de que terminó su discurso, el Partido Legislativo de BJP organizó una huelga desde la Asamblea.

La resolución se aprobó a través de la votación de voz, con los miembros de BJP saliendo antes de votar.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente