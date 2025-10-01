El caos cubre la dirección de MBG incorrecta en Pasar Rebo con pacífica en la estación de policía del sector

Yakarta, Viva – casos de presunta persecución de dos reportero Al cubrir el problema envenenamiento Mass Food Nutritious (Mbg) En East Yakarta finalmente encontró un punto pacífico. Unidad de servicios de cumplimiento nutricional (Sppg) GEDONG 02 PASAR REBER enfatizó que el incidente fue solo un malentendido debido a la dirección de cobertura incorrecta.

El jefe del Gedong 02 SPPG, que también es el Coordinador del Distrito (Kapokcam), Muhammad Ichsan, dijo que no estaba en el lugar cuando ocurrió el incidente. Admitió que en ese momento estaba acompañando las actividades de los estudiantes de SDN 01 Gedong en la cocina vecina, a saber, Sppg Gedong 01.

«El Secretario de Gedong 02 solo ejecuta SOPS, todos los extranjeros no pueden cubrir sin permiso de KSPPG», dijo Ichsan en su declaración en Yakarta, miércoles 1 de octubre de 2025.

A partir del malentendido de la ubicación

Ichsan agregó, la supuesta persecución experimentada por dos periodistas en realidad se originó a partir de un malentendido. Los dos periodistas pensaron que el caso de envenenamiento de MBG que sucedió a los estudiantes de SDN 01 Gedong ocurrió en el Gedong 02 sppg. De hecho, el incidente fue relacionado con la cocina SPPG del vecino, Gedong 01.

«La seguridad en SPPG solo lleva a cabo deberes, no persiguiendo», dijo Ichsan.

Afirmó que este caso ahora se ha resuelto pacíficamente a través de la mediación en la sede de la policía de Pasar Rebo. Ambos lados se dan la mano como un signo de paz.

«Pero sea lo que sea si hay una escritura de que somos menos agradables para nuestros amigos periodistas, nos disculpamos profusamente», dijo.

Cronología periodista

Anteriormente, dos periodistas, a saber, Munir de Wartakota y Kiki de MNC, afirmaron haber experimentado violencia cuando querían cubrir el presunto envenenamiento de MBG en SDN 01 Gedong, East Yakarta, martes 30 de septiembre de 2025.

Munir dijo que él y Kiki inicialmente rastrearon la ubicación del SPPG, que supuestamente era un proveedor de MBG. Refiriéndose a Google Maps, llegaron a SPPG Gedong 02.

«Yo y Kiki MNC fuimos al SPPG que proporcionó MBG, lo que se sospechaba de que había estudiantes de SDN 01 Gedong East Yakarta. 19 personas envenenadas. Cuando llegué, el padre del guardia (viejo) me dijo que entrara, pensé que era una lavadora Ompreng», dijo Munir según lo citado por Tvone.

Sin embargo, cuando querían encontrarse con el jefe de SPPG, se les pidió a los dos que se fueran. Se habían producido argumentos, incluso cuando Munir grabó un video, la situación se estaba calentando.

«Luego, uno de los empleados de SPPG, expliqué que no era allí el proveedor de MBG lo que causó a los estudiantes de envenenamiento, sino al lado de la carretera cerca del agua azul. Cuando me explicaron, quería ir a SPPG Gedong 1, pero de repente el padre que ya había empacado las manos quería golpearme, de repente yo y Kiki», dijo.

Afortunadamente, el incidente fue interrumpido de inmediato por otros empleados de SPPG que arrestaron a los guardias para no continuar la acción. Aunque no causó lesiones graves, este incidente se había convertido en una preocupación pública relacionada con la transparencia de la gestión del programa MBG en las escuelas.

La policía del sector de Rebo de Pasar facilitó la mediación entre periodistas y gerentes de SPPG. Ambas partes finalmente acordaron hacer la paz y perdonarse mutuamente.