El cantante se burla de Fox News sobre el concierto del Super Bowl

Maldito conejito comenzó la temporada 51 de «Saturday Night Live«Con un monólogo bilingüe que hizo referencia a su próximo concierto como el titular del show de medio tiempo del Super Bowl, y la reacción de la derecha al anuncio.

«Estoy muy feliz», dijo sobre la oportunidad. «Y creo que todos están felices por eso. Incluso Fox News».

«SNL» luego tocó un supercorte de clips del canal de noticias conservador, que criticó a la NFL por reservar a un artista en español, llamando especial atención a los recientes comentarios de Bad Bunny sobre no interpretar a los Estados Unidos en su última gira debido a los temores relacionados con sus fanáticos que se encuentran con hielo. Pero en lugar de transmitir clips de noticias de Laura Ingraham y Sean Hannity, «SNL» cortó los comentarios de los presentadores conservadores para hacerlos decir colectivamente: «Bad Bunny es mi músico favorito, y debería ser el próximo presidente».

Bad Bunny luego entregó algunos comentarios sinceros en su lengua materna, ofreciendo gracias a aquellos que están realmente emocionados por su próxima actuación del Super Bowl. «Especialmente todos los latinos y latinas del mundo aquí en los Estados Unidos que han trabajado para abrir puertas», dijo Bad Bunny en español. «Es más que una victoria para mí, es una victoria para todos nosotros. Nuestras huellas y nuestra contribución en este país, nadie podrá quitarlo o borrarlo».

Luego, de vuelta al inglés, Bad Bunny dijo descaradamente: «Si no entendiste lo que acabas de decir, tienes cuatro meses para aprender».

Después de una emblemática temporada 50, «SNL» regresó el 4 de octubre con Bad Bunny y la invitada musical Doja Cat. El 11 de octubre, Amy Poehler regresa al Studio 8H para ser el anfitrión de Music Act Role Model, y el 18 de octubre, Sabrina Carpenter tirará de doble servicio como anfitriona e invitada musical.

Antes de la nueva temporada, «SNL» Se agregó un puñado de nuevos miembros del elenco y escritores como una gran cantidad de caras familiares aparecieron del espectáculo. Heidi Gardner salió de la serie después de ocho temporadas, mientras que Ego Nwodim anunció su salida después de siete. También están ausentes Michael Longfellow, Devon Walker, Emil Wakim y por favor no destruyan a John Higgins, mientras Martin Herlihy se muda al personal de escritura y Ben Marshall se une al elenco principal. Nuevos en el elenco son Jeremy Culhane, Kam Patterson, Veronika Slowikowska y Tommy Brennan.

Mira el monólogo de Bad Bunny a continuación.